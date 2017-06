Moskau statt Blick aufs Meer Sollte Leon Goretzka von Bundestrainer Joachim Löw für die Weltmeisterschaft 2018 nominiert werden, muss sich der Schalker umgewöhnen. Es sei nicht das Verkehrteste der Welt, wenn man beim Essen aufs Meer schaue, sagte Goretzka über den traumhaften Ausblick von der Terrasse des Radisson Blue Paradise Resort&Spa in Sotschi. Bei der WM im kommenden Jahr wird Titelverteidiger Deutschland sein Stammquartier aber nicht am Schwarzen Meer in der Olympiastadt von 2014 aufschlagen. "Wir gehen eher Richtung Moskau", sagte Oliver Bierhoff. Beim Confed Cup sammelt auch der Teammanager der deutschen Nationalmannschaft für seine WM-Planungen wertvolle Erfahrungen. Denn eine Entscheidung über das Quartier der Weltmeister muss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits vor der Auslosung am 1. Dezember in der großen Konzerthalle des Kremls in Moskau treffen. Bierhoff will "bis Herbst" so weit sein. Sotschi habe zwar seine Vorzüge, doch "es ist einfach zu weit weg", betont er. Daher favorisiert der Europameister von 1996 eher die Nähe zur besser gelegenen russischen Hauptstadt. "Wir müssen wie immer entscheiden, bevor die Auslosung stattfindet und wir deshalb noch nicht unsere Spielorte kennen. Derzeit hat es den Anschein, dass rund um Moskau die besten Optionen sind", sagte Bierhoff, der auch weiß: "Ein Campo Bahia wie bei der WM 2014 in Brasilien kann man aber nicht überall hinbauen. Das wird in Russland nicht möglich sein." Besonders die Reisestrapazen sind bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) mit zwölf Stadien in elf Spielorten nicht zu unterschätzen. Die drei Vorrundenspiele jeder Mannschaft in den acht Gruppen finden immer in drei unterschiedlichen Städten statt. Auch danach sind strapaziöse Reisen programmiert, bis zu einem möglichen Halbfinale kommen zwei weitere hinzu. Im gesamten Turnierverlauf kommen so schnell 10000 Flugkilometer zusammen. Neben den vier Spielorten des Confed Cup (Moskau, St. Petersburg, Sotschi sowie Kasan) wird im kommenden Sommer in sieben weiteren Städten gekickt: Samara, Kaliningrad, Jekaterinburg, Wolgograd, Saransk, Rostow am Don sowie Nischni Nowgorod. Einzig in Moskau (Luschniki und Spartak) gibt es zwei WM-Stadien. Die Reisen durch Russland, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Rande des Confed Cup, seien "nicht ganz ohne". Über die Bedingungen vor Ort zeigte sich der Bundestrainer jedoch begeistert. Der WM-Gastgeber habe "wunderschöne Stadien", sagte er, "sehr modern, die Plätze sind alle in einem sehr guten Zustand, es lässt sich wirklich gut Fußball spielen." Das soll auch in einem Jahr so sein. (sid)

