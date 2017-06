Alles gegeben Für Abass Baraou war nach dem Triumph selbst das Gewicht Nebensache. Im Grillrestaurant von Charkiw am Rande des ostukrainischen Kriegsgebiets ließ es sich der dunkelhäutige Weltergewichtler (bis 69 kg) mit der deutschen Box-Staffel gutgehen und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Erstmals seit sieben Jahren hatte ein deutscher Amateurboxer wieder Gold bei einer EM geholt. "Ich bin total stolz und glücklich. Ich wollte diesen Titel unbedingt. Dafür habe ich alles gegeben", sagte Baraou nach dem Finale. Zuvor stand in Moskau 2010 letztmals ein deutscher Amateurboxer ganz oben auf dem Treppchen. Damals holte der Bottroper Denis Makarow Gold im Fliegengewicht. Beim 4:1-Punktsieg von Charkiw gegen den Engländer Pat McCormack konnte sich der neue Champion wieder auf seine konditionellen Stärken verlassen. "Die zweite und dritte Runde gehörten klar mir", sagte der Oberhausener togolesischer Abstammung. Die Kämpfe gehen jeweils über drei Runden à drei Minuten. Der 22-Jährige mischt schon seit einigen Jahren in der erweiterten Weltspitze mit. Dreimal gewann Baraou mit dem Chemiepokal das wichtigste internationale Turnier in Deutschland, wurde deutscher Meister und verpasste im vergangenen Jahr in Baku die Qualifikation für Olympia in Rio nur hauchdünn. "Er hat einen unbändigen Willen und kämpft immer bis zur letzten Sekunde", sagte Bundestrainer Ralf Dickert über seinen Schützling, der seit 2014 bei ihm in Berlin trainiert. "Er boxt äußerst variabel und zieht den Gegnern mit seinem ständigen Vorwärtsdrang den Zahn", meinte Sportdirektor Michael Müller vom Deutschen Boxsport-Verband (DBV) über den neuen Europameister. So gut wie nichts bekam die deutsche Delegation indes von den Kriegswirren in Charkiw zwischen ukrainischen und von Russland unterstützten Truppen mit. "Wir sind mit etwas Bauchschmerzen angereist, doch letztendlich blieb alles ruhig", sagte Dickert. Bereits gestern Mittag brach die deutsche Staffel wieder Richtung Heimat auf. Auch wenn die restlichen deutschen Faustkämpfer mit der Medaillenvergabe nichts zu tun hatten, wirkte der Goldtriumph von Baraou wie ein weiteres Fanal des Aufbruchs. Schwierige Jahre liegen hinter dem Verband. Bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 holte man kein Edelmetall. In Rio letzten Sommer hatte es durch die Bronzemedaille von Artem Harutyunyan ein erstes Lebenszeichen gegeben. "Das ist für uns mit Blick auf die WM im eigenen Land ein wichtiger Erfolg", sagte Sportdirektor Müller. Vom 25. August bis 3. September findet die WM in diesem Jahr in Hamburg statt. (sid)

