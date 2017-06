Zwei Teams in einer Klasse möglich

Erfreulich war in der zurückliegenden Saison laut Wallner das Abschneiden bei der Südbadischen Pokalendrunde, bei der der Bezirk mit den Titeln bei den Männern B (TTF Rastatt II), den Männern C (TB Sinzheim) und den Frauen B und C (TTF Rastatt III und IV) gleich vier Pokalsiege errangen. Der Vorsitzende bemängelte jedoch das geringe Interesse bei den Bezirksmeisterschaften gerade in den A-Disziplinen. Hier will man künftig die Teilnehmer mit Geldpreisen zur Teilnahme bewegen. Kritik äußerte Peter Ganter vom TTV Bühlertal an der negativen sportlichen Entwicklung, dass Mannschaften den Aufstieg in eine höhere Spielklasse nicht wahrnehmen.

Weiterhin wies Wallner darauf hin, dass für das Jahr 2019 der Zusammenschluss der drei Verbände Baden, Württemberg-Hohenzollern und Südbaden zu einem Verband zur Debatte stehen wird. Der Antrag des TV Gernsbach, dass künftig wieder zwei Mannschaften eines Vereines in der gleichen Spielklasse antreten dürfen, wurde mehrheitlich angenommen. Die beiden Teams müssen jedoch in der Vor- und Rückrunde am ersten Spieltag gegeneinander antreten.

Bei der neuen Wettspielordnung des Südbadischen Tischtennis Verbands gab es einige Veränderungen: Ab der neuen Spielrunde dürfen Frauen, die als Stammspielerin in einer Frauenmannschaft gemeldet sind, als Ersatz in einer Männermannschaft eingesetzt werden. Sie werden nach TTR-Punkten im Männerteam eingestuft. Des Weiteren müssen die Spielbögen früher eingegeben werden - Ergebnisse sind unter der Woche spätestens 24 Stunden nach Spielende einzutragen, Sonntagsspiele bis 18 Uhr. Endet diese Partie später, so ist das Ergebnis 30 Minuten nach Spielende einzutragen.

Ein Ballwechsel während der Runde (von Zelluloid auf Plastik) darf nur vollzogen werden, wenn dem Spielleiter dies rechtzeitig mitgeteilt wird. Proteste dürfen nur vom Mannschaftsführer, der zuvor auf dem Spielbogen bekanntgegeben sein muss, eingelegt werden. Wird einem Spieler einer unteren Mannschaft ein Sperrvermerk ausgesprochen, so gilt dieser Sperrvermerk auch für alle Spieler dieser Mannschaft, die vor dem gesperrten Spieler gemeldet sind. Künftig sind für alle Akteure einer Mannschaft zwei Spiele Pflicht (zuvor drei). Dies gilt auch bei dem Wechsel aus einem anderen Verein. Spielklassen, in denen nach dem Braunschweiger Modell gespielt wird, enden mit dem sechsten Siegpunkt. Dies wurde vom STTV bestimmt. Im Jugendbereich sind zukünftig Spielgemeinschaften möglich.

Susanne Gibs, die ihr Amt als stellvertretende Ressortleiterin Jugend nicht weiter ausüben wird, und Peter Herrmann, der für das Ressort Breitensport verantwortlich war, wurden von Wallner für ihre Verdienste für den Bezirk geehrt. Gerhard Egner wurde für sein Engagement als Staffelleiter und ehrenamtlicher Spielleiter im Bezirk geehrt.

Zur nächsten Spielzeit wurden 91 Männer- und 21 Frauenmannschaften gemeldet. Der TTV Bühlertal trägt die Bezirksmeisterschaften am 11. und 12. November aus, die Pokalendrunde findet am 18. März 2018 in Rastatt statt, Gastgeber sind die TTF Rastatt.(ti)