Nach zweitem Sieg auf Rang zwei

"Ich bin echt stolz auf die Jungs. Wir hatten die vermeintlich leichteren Gegner direkt zu Beginn und standen schon ein wenig unter Druck, um nicht wieder wie im vergangenen Jahr den Klassenerhalt erst im letzten Wettkampf zu sichern", zog Teammanager Lugauer ein positives Fazit. Mit zwei Siegen ist der direkte Klassenerhalt so gut wie sicher, so dass man sich in der Sommerpause eher Richtung Mittelfeld orientieren darf und vielleicht das eine oder andere neue Element angehen wird.

In München war die TVB-Riege ohne den Norweger Kalvo angetreten, der bei den nationalen Meisterschaften in seiner Heimat weilte. Stattdessen trat der Franzose Xavier Scherrer erstmals im TVB-Trikot an und legte am neuen, sogenannten "Moskau-Boden" gleich mit spektakulären Elementen wie einem Doppel-Tsukahara los. Mit 17 Scorepunkten war er auch Topscorer des Tages. Einen wirklich guten Tag hatte Jan Fäßler erwischt, der spontan am Boden für den angeschlagenen Alexander Fortmeier ans Gerät gegangen war. Er kam mit insgesamt zehn Scorepunkten auf den zweiten Platz im Einzelranking.

In Sachen mannschaftliche Geschlossenheit zeigt sich, dass der der TVB Verletzungen inzwischen gut kompensieren kann - was in erster Linie mit dem Neuzugang Jeff Gänger zu tun hat. Der 17-Jährige zeigte nach seinem Debüt vor einer Woche wieder einen erfrischenden Auftritt, unter anderem mit neuen Elementen auf der modernen Bodenfläche. Überhaupt kamen die Zwetschgenstädter mit der Bodenfläche im Unterhachinger Sportpark sehr gut zurecht und entschieden alle vier Duelle für sich, was in einer 13:0-Führung nach dem ersten Gerät resultierte. In der Folge bauten die Zwetschgenstädter den Vorsprung von Gerät zu Gerät kontinuierlich aus. Am Pauschenpferd profitierte man noch von Fehlern der Gäste, aber an den Ringen gelang der klare Gerätesieg im Wortsinne aus eigener Kraft. Jan Fäßler (11,4) hatte wieder Kraft-Höchstschwierigkeiten gezeigt.

Am Sprung wurde zwar Alexander Fortmeier vermisst, aber dennoch setzte man sich auch hier mit neun Scorepunkten weiter ab. Fäßler (12,55) und Scherrer (13,05), der gleichzeitig die Tageshöchstwertung markierte, wurden für ihre anspruchsvollen Kasamatsu-Sprünge belohnt.

Lediglich am Barren musste man den Gastgebern die Gerätepunkte überlassen. Mit zwei Fehlern auf Bühler Seite war man gegen die durchweg sauberen Übungen chancenlos. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Wettkampf schon entschieden, beim abschließenden Durchgang am Reck folgte dann wieder ein klarer Gerätesieg für Bühl: Martin Lukomski (11,15) zeigte, dass er auch nach den neuen Wertungsvorschriften zu den besten Reckturnern der dritten Liga zählt und holte mit dem Bestwert am Königsgerät fünf Scorepunkte. (ott)