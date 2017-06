Im vermeintlichen Chaos steckt System

Man konnte es fast mit den Händen greifen: Es lagen Anspannung und Konzentration in der Luft der Sporthalle der Iffezheimer Maria-Gress-Schule. Vereinzelt war das Aufkommen aufs Sprungbrett, das Landen auf einer Matte zu hören, dazwischen ertönte immer wieder mal ein kurzer Applaus. Obwohl es trotz tropischer Temperaturen auf der Fläche nur so wimmelte, war nur verhaltenes Gemurmel zu vernehmen. Und was von der Tribüne aussah, wie ein ungeordnetes Hin und Her rund um Sprungtisch, Schwebebalken, Reck und Bodenmatten war das diesjährige Gaukinderturnfest des Turngaus Mittelbaden-Murgtal.

Doch das vermeintliche Chaos hatte System: Dafür hatten das Jugendteam um die Vorsitzende Sina Schneider und der ausrichtende Verein, der TV Iffezheim, gesorgt. Insgesamt 930 jugendliche Teilnehmer aus 29 Vereinen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren waren in der Renngemeinde angetreten. Mit dabei auch Trainerin Ruth Meister vom benachbarten TuS Hügelsheim, die mit Nachwuchsturnern im Vorschulalter den ersehnten Sprung auf das Siegertreppchen schaffen wollte. Im wöchentlichen Training hat Meister, die zusammen mit ihrer Tochter Katharina und Luna Wiersbitzki rund 30 Jungs und Mädchen im Alter von fünf bis sechs Jahren betreut, in den letzten Wochen fleißig am Feinschliff gearbeitet.

Erstmals mit von der Partie waren die beiden fünfjährigen Zwillinge Johanna und Emma Merkel aus Stollhofen, die seit Oktober die wöchentlichen Übungsstunden der Vorschulturner beim TuS besuchen. "Die Beiden haben schon große Fortschritte gemacht und sich bestens in unser Turnteam integriert", lobte Meister die kleinen Turneleven, die - laut Trainerinnen - nur durch ein winziges Muttermal zu unterscheiden sind. Inzwischen seit sechs Jahren betreut Meister den Turnernachwuchs der Spargelgemeinde und bringt ihre Begeisterung auf den Punkt: "Es macht einfach Riesenspass, mit Kindern zu arbeiten und dabei die sportliche Entwicklung miterleben zu dürfen." Während des gesamten Wettkampfes fieberten auch die Eltern der Zwillinge auf der Tribüne mit. Kein unbekanntes Terrain für Sandra und Olaf Merkel, die mit ihren beiden älteren Söhnen so manchen Nachmittag schon in Sporthallen verbracht hatten. "Jeder Wettkampf ist spannend. Die Mädchen turnen sehr gerne, waren aber in den letzten Tagen schon etwas aufgeregt", verriet Mutter Sandra bei der Turnpremiere. Spätestens, so bestätigte sie, seit es am vergangenen Freitag das schmucke schwarz-rote Turndress des Vereins gab und damit der Wettkampf unaufhaltsam immer näher gerückt war. Bestens betreut von Meister & Co. absolvierten die beiden Schwestern am Samstag ihre ersten Schritte auf der Turnbühne und konnten sich nicht ganz vorne, aber mit guten Mittelfeldrängen platzieren.

Oft mit sichtbarer Anspannung, die sich nicht nur in der Miene, sondern auch in der Körperhaltung widerspiegelte, traten an beiden Tagen die Turnerinnen und Turner an die Geräte und waren glücklich, wenn sie ohne größere Patzer ihre Schwünge, Sprünge und Überschläge geschafft hatten.

"Brust raus und Bauch rein" hieß es auch am Sonntag. Hier hatte man sich in den Bezirks- und Leistungsklassen zum Wettkampf versammelt. Neben dem Turnen waren die Leichtathleten aktiv, die beim Weitsprung, Lauf und Vollballwurf die Besten ermittelten. Zudem gab es bei der Rhythmischen Sportgymnastik und beim Trampolinturnen umkämpfte Wettkämpfe (siehe Ergebnisse).