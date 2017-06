Supersprung sorgt für helle Aufregung

Gestern Morgen um 7 Uhr war Uli Geis bereis in heller Aufregung. Der Athletenmanager des Bühler Hochsprung-Meetings hatte gerade von Organisationschef Wolfgang Lorenz freudige Kunde vernommen: Am Vorabend hatte Mateusz Przybylko, dreifacher deutscher Hallenmeister in Diensten von Bayer Leverkusen, bei einem Meeting in Bottrop die Latte bei sage und schreibe 2,35 Metern überquert und sich damit auf Platz zwei der Weltjahresbestenliste katapultiert. Lorenz und Geis frohlockten, schließlich steht der 25-Jährige auf der Starterliste für die Veranstaltung in Bühl, die am Freitag zum 21. Mal über die Bühne geht. Doch es folgte eine Schrecksekunde.

Als Geis sich detaillierter über diesen "Supersprung" informierte, fand er im Internet die Aussage, dass Przybylko aufgrund von Oberschenkelproblemen bis zu den nächste Woche stattfindenden deutschen Meisterschaften in Erfurt nicht mehr springen werde. Ein Telefonat mit Przybylkos Trainer Hans-Jörg Thomaskamp sorgte für Erleichterung. Dessen Aussage: "Wir kommen nach Bühl!"

Doch auch ohne diesen Supersatz des Leverkusener Höhenfliegers konnten Geis und die Verantwortlichen des TV Bühl gestern in den Räumen der Affentaler Winzergenossenschaft ein erstklassiges Teilnehmerfeld präsentieren. Mit dabei ist unter anderem wieder Eike Onnen, der das Meeting in der Zwetschgenstadt in den vergangenen beiden Jahren gewinnen konnte. Bei den Frauen wird das Tableau von Marie-Laurence Jungfleisch angeführt, der mit einer Bestleistung von 2,00 Metern derzeit erfolgreichsten deutschen Springerin. Auch Vorjahressiegerin Ana Simic (Kroatien) hebt wieder ab. Möglichst gut will sich Lokalmatadorin Anne Klebsch verkaufen. Für ganz nach vorne dürfte es für die Ötigheimerin, die mittlerweile für die LAZ Ludwigsburg startet, zwar nicht reichen, Athletenmanager Geis schwärmt dennoch von der 21-Jährigen: "Es ist ein Gedicht, sie springen zu sehen."

Grund zur Freude hat auch Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr, schließlich ist das Meeting als Qualifikationswettkampf für die Leichtathletik-WM Anfang August in London gelistet. Die Veranstaltung gehöre "zu den sportlichen Highlights unserer Stadt. Wir freuen uns auf ein tolles Meeting". Laut Geis, einer der Macher in der deutschen Hochsprungszene, ist das Meeting in Bühl nach Eberstadt das leistungsmäßig zweitwichtigste hierzulande. Dass Weltklasseathleten zum nun 21. Mal im Bühler Jahnstadion auf Höhenjagd gehen, war nach der 20. Auflage im vergangenen Jahr allerdings keineswegs ausgemacht, das Meeting stand auf der Kippe. Wolfgang Lorenz, der die Mammutaufgabe der Vorbereitung quasi in Eigenregie stemmen musste, bat um mehr Unterstützung - mit Erfolg, wie der Meeting-Direktor berichtet. Unter anderem bei der Gestaltung des Programmhefts wurde er entlastet. Noch mehr freut er sich allerdings darüber, dass er und seine Helfer - zu denen vor allem der Chef des fünfköpfigen Kampfrichteteams, Manfred Bellemann, gehört - um den Aufbau der zwei Tribünen herumkommen. In diesem Jahr sind erstmals zwei ausfahrbare Tribünen im Einsatz. "Aber es gibt dennoch genug zu tun", weiß Lorenz, der wieder rund 200 Stunden an Zeit in die Veranstaltung investiert hat.

Aber immerhin winkt am Freitag eine besondere Belohnung für die ganze Plackerei: Als Ehrengast hat sich die ehemalige Weltklassehochspringerin Ulrike Nasse-Meyfarth angekündigt. Die zweifache Olympiasiegerin und vierfache Sportlerin des Jahres wird der Veranstaltung zusätzlichen Glanz verleihen.