Corsin Wörner deklassiert die Konkurrenz

Von Ralf Wohlmannstetter Drei Mal Gold und drei Mal Silber lautete die erfolgreiche Ausbeute der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Stadion des Mannheimer Olympiastützpunktes. Zu Meisterehren kamen in der Männerklasse Hammerwerfer Corsin Wörner und Speerwerfer Markus Koch sowie Hammerwerfer Tim Stösser bei den Jugendlichen. Beim Hammerwurf der Männer gelang dies souverän und mit großem Vorsprung Corsin Wörner von der LAG Obere Murg. Bereits im ersten Durchgang zeigte er mit 58,77 Meter, dass der Sieg nur über ihn gehen wird. Auf 59,37 Meter ließ er den 7,26-Kilo-Hammer im zweiten Versuch segeln, im dritten folgte die Tagesbestweite von 60,69 Meter. Nach über einjähriger Verletzungspause konnte sich der jüngere der Wörner-Brüder endlich wieder über einen Wurf über die 60-Meter-Marke freuen. Mit 58,50 Meter, 59,83 und 58,20 hatte er auch noch im Endkampf drei gute Würfe, die alle zum Sieg gereicht hätten. Auf dem zweiten Platz reihte sich Bastin Wörner ein, der damit den Doppelsieg der Brüder sicherte. Mit seiner Tagesbestweite von 54,59 Meter war der 25-Jährige allerdings weniger zufrieden, steht doch seine Jahresbestweite bei über 58 Meter. Als Drittplatzierter verhinderte Peter Huber (Waiblingen; 53,27) den totalen Triumph der LAG-Werfer. Simon Krieg wurde mit 51,48 Meter Vierter. Einen spannenden Dreikampf an der Spitze sah man beim Männer-Speerwurf, der vom widrigen Rückenwind erheblich beeinflusst wurde. Im ersten Durchgang setzte sich der Steinbacher Markus Koch (LG Offenburg) mit 68,24 Meter gleich an die Spitze des Feldes. Dahinter positionierten sich die beiden weiteren 70-Meter-Werfer Sascha Graf (SR Yburg Steinbach) mit 66,49 Meter und Marian Spannowsky (Metzingen) mit 65,43 Meter. Für Koch sollte es an diesem Tag die größte Weite bleiben. Der Schützling von Werner Daniels und Bundestrainer Boris Obergföll musste dem Rückenwind Tribut zollen und kam nicht über die von ihm gewohnten 70 Meter. Aber auch die anderen hatten mit den Tücken des Windes zu kämpfen und konnten nicht mehr an ihm vorbeiziehen. Den erwarteten Sieg gab es beim Hammerwurf der männlichen U20. Tim Stösser (LAG Obere Murg) musste aber bis zum fünften Durchgang warten, eh er sich an die Spitze des Feldes setzten konnte. Im fünften Versuch wuchtete der Ötigheimer im LAG-Trikot die sechs Kilogramm schwere Eisenkugel dann auf starke 60,13 Meter und sicherte sich damit Sieg und Titel. Felizitas Müller (TS Ottersdorf) konzentrierte sich auf die 1500 Meter am Sonntag. Und bis 150 Meter vor dem Ziel lag sie sogar noch sicher auf Bronzemedaillenkurs. Dann zog aber die Karlsruherin Sarah Hettich von hinten heran - und scheinbar mühelos an der Ottersdorferin vorbei. Für die einzige Medaille am ersten Wettkampftag hatte Kugelstoßer Bodo Göder gesorgt. Der Favorit vom Sportring Yburg Steinbach musste sich in einem hochklassigen und spannenden Wettbewerb allerdings dem starken Sindelfinger Simon Bayer geschlagen geben. Der Württemberger steigerte dabei seine Bestleistung über 18,95 Meter auf 19,01 Meter. Bodo Göder konnte die 19-Meter-Marke nicht übertreffen und hatte seinen weitesten Versuch mit 18,91 Meter. Die übrigen Kreisathleten konnten nicht in die Entscheidungen ganz vorne eingreifen. Michael Schnepf (VFB Gaggenau) belegte über 400 Meter Hürden der Männer in 55,54 Sekunden ebenso den sechsten Platz wie Marco Hurbanic (TV Bühl) über 100 Meter bei den U20 in 11,14 Sekunden. Beim Diskuswerfen U20 landete seine Vereinskameradin Celine Feuerer mit 29,48 Meter auf Platz acht. Beim Männer-Weitsprung verpasste Simon Walther (TG Ötigheim) mit 6,65 Meter als Neunter den Endkampf. Medaillenaspirant Joshua Braun (Steinbach; U20) musste nach seinem Vorlaufsieg über 100 Meter in 10,88 Sekunden verletzt auf weitere Starts verzichten.

