Leon Kalender rast zum Vizetitel

Nach mehrwöchiger Rennpause gingen die Bühlertäler BMX-Fahrer vom RSV Falkenfels wieder auf Tour. In Ingersheim fanden beide Läufe zur süddeutschen BMX-Meisterschaft statt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kämpften 330 Fahrer der Landesverbände Bayern, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Württemberg und Baden hartnäckig um Platzierungen.

Die hervorragend präparierte Piste, welche als technisch anspruchsvoll gilt, forderte den Fahrern alles ab. Einige Stürze waren zu verzeichnen, von denen die meisten glimpflich ausgingen, und der größte Schmerz die Enttäuschung darüber war, etwa den Finaleinzug verpasst zu haben.

Vom RSV traten acht Fahrer an, um auf Titeljagd in ihren jeweiligen Altersklassen zu gehen. Bei Hitze am Samstag und leicht bewölktem Himmel am Sonntag kamen die Racer in ihren mit Protektoren ausgestatteten Rennoutfits ordentlich ins Schwitzen. Aufkommende Windböen erschwerten das Renngeschehen zusätzlich, traten diese doch immer im ungünstigsten Moment auf - bei weiten Sprüngen beispielsweise.

Als jüngstes Bühlertäler Teammitglied stand Klara Bahrmann am Start. An beiden Renntagen belegte sie den sechsten Rang der Altersklasse U11, was gleichbedeutend mit dem sechsten Gesamtrang in der Meisterschaft war. Leon Kalender, seines Zeichens Kaderfahrer, legte überaus solide Läufe hin, fuhr an beiden Tagen sicher in die Ausscheidungsläufe und krönte sich zum süddeutschen BMX-Vizemeister bei der U13. In der gleichen Altersklasse ging Simon Doninger ins Rennen, der in den Vorläufen gut unterwegs war. Jedoch forderte seine mehrwöchige verletzungsbedingte Pause ihren Tribut. In den Halbfinals war für Doninger Endstation. Er belegte trotz allem einen guten vierzehnten Gesamtrang.

Bei der U15 qualifizierte sich der für Kornwestheim startende Lichtenauer Lucas Mues souverän fürs Finale. Dort musste Mues lediglich drei Fahrern des älteren Jahrgangs den Vortritt lassen und wurde Vierter.

Am Start bei den Schülerinnen gelang es Lilly Ochs, sich das Wochenende mit einem Platz auf dem Stockerl zu versüßen. Sie belegte den dritten Platz. Bei Robin Kalender ging es in der Altersklasse Jugend männlich richtig zur Sache. Hier herrschte eine enorme Leistungsdichte. In dem von Kaderfahrern gespickten Teilnehmerfeld ließ sich Kalender nicht einschüchtern und kämpfte in allen Läufen knallhart um jeden Zentimeter - es reichte aber an beiden Renntagen knapp nicht zum Finaleinzug. Er belegte in der Meisterschaftswertung einen neunten Rang.

Bei den Juniorinnen war es Laura Peter, die an diesem Wochenende auf dem Treppchen stand, und sich über den Vizemeistertitel freuen konnte. Christian Bahrmann, angetreten in der Cruiserklasse bei den Senioren I, nahm ebenso den Vizemeistertitel entgegen. Gerhard Weck (Cruiser-Senioren IV) belegte den siebten Gesamtrang.(red)