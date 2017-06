Lawo fleißigster Punktesammler Bei den Mehrkampfmeisterschaften der Jugendlichen U16 und U14 sowie der Schüler U12 des Leichtathletikkreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl sammelten der 15-jährige Lars Lawo vom SR Yburg Steinbach und seine gleichaltrige Vereinskameradin Rachel Fruchtmann die meisten Punkte. Der Sportring Yburg Steinbach war mit fünf Einzel- und drei Mannschaftstiteln mit großem Abstand erfolgreichster Verein. Ausgetragen wurden auf dem Sportplatz in Iffezheim für alle Klassen der Vierkampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen oder Ballwurf. Mit über 205 Teilnehmern wurde ein Rekordergebnis erzielt. Dazu beigetragen haben auch zahlreiche auswärtige Sportler, die den Kreisathleten spannende Wettkämpfe boten und das ein oder andere Mal vor ihnen waren. Bei der männlichen U16 war Lars Lawo der beste Vierkämpfer. Mit 2084 Punkten holte er sich souverän vor dem Bühlertaler Yannic Reith (2028 Punkte) den Kreismeistertitel der Klasse M15. Lawo zeigte einen ausgeglichenen Mehrkampf und sicherte sich den Titel mit starken 12,04 Meter im Kugelstoßen. Reith zeigte zwar mit 1,70 Meter im Hoch- und 5,49 Meter im Weitsprung die besseren Sprungleistungen, musste mit der Kugel jedoch mehr als drei Meter Rückstand hinnehmen. In M14 gab es einen spannenden Dreikampf um den Titel, den am Ende Jonathan Bertele (TV Bühlertal) mit 1895 Zählern dank seiner Ausgeglichenheit in allen vier Disziplinen für sich entschied. Fabian Haedecke (Steinbach) sicherte sich Silber. Tim Kilka (Steinbach) als Dritter verbaute sich trotz bester Weitsprungleistung von 5,07 Meter mit einem schwachen Kugelstoßergebnis eine bessere Platzierung. Die Mädchen U16 sind derzeit das Glanzstück beim Kreisnachwuchs. Die Überlegenheit des SR Yburg Steinbach zeigte sich mit drei Titeln und in W15 sieben Steinbacherinnen auf den ersten acht Plätzen sowie einem Doppelsieg in W14. Rachel Fruchtmann ist wieder von ihren Verletzungen vom Jahresanfang genesen und lieferte mit 2140 Punkten einen sehr guten Vierkampf ab. Vor allem 1,60 Meter im Hochsprung brachten viele Punkte. Auch im Weitsprung und Kugelstoßen war sie Tagesbeste. Bei den W-14-Mädchen gewann Hanna Altmann mit 2011 Punkten ebenfalls deutlich vor Helen Baumgarten (1895). Altmann beeindruckte vor allem mit 1,63 Meter im Hochsprung. In W13 holte sich Natalie Tschierske vom Rastatter TV mit 1865 Punkten den Titel knapp vor Jolien Ring (LG Hardt; 1837). In der Klasse W12 setzte sich Sara Lazarevic (SCL-Heel Baden-Baden) mit einem ausgeglichenen Mehrkampf und 1684 Punkten durch. Bei der Jugend M13 setzte sich Felix Eberle (TG Ötigheim) mit 1648 Punkten vor Tim Ole Franke (TV Haueneberstein; 1597) durch. Beim Weitsprung schaffte Eberle mit 4,80 Meter das punktbeste Einzelergebnis. Kevin Haag (TV Gernsbach) holte sich mit 1486 Punkten den Kreistitel der Klasse M12 knapp vor Luis Roth (LAG Obere Murg), der auf 1460 Zähler kam. Einen spannenden Dreikampf an der Spitze der Klasse M11 lieferten sich Marvin Schäfer (TV Haueneberstein), Marius Corthum (TV Bühl) und Jannik Herrmann (RTV). Am Ende hatte Schäfer mit dem ausgeglicheneren Mehrkampf das bessere Ende für sich. Kreismeister der Klasse M10 wurde Linus Falk (Steinbach) mit 1231 Punkten knapp vor Maximilian Sopper (Haueneberstein; 1203). Bei den Mädchen W11 holte sich Aline Bach (Haueneberstein) souverän den Titel mit 1538 Punkten. Neue Kreismeisterin der Klasse W10 ist Anna Hohmann (Steinbach), die 1355 Punkte sammelte. Männliche Jugend U16, Mannschaftsvierkampf: 1. SR Yburg Steinbach (Lawo, Haedecke, Kilka) 5655 Punkte, 2. TV Bühlertal (Reith, Bertele, Benner) 5639. M15, Vierkampf: 1. Lars Lawo (SR Yburg Steinbach) 2084 Punkte, 2. Yannic Reith (TV Bühl) 2018, 3. Louis Benner (TV Bühlertal) 1716. M14, Vierkampf: 1. Jonathan Bertele (TV Bühlertal) 1895 Punkte, 2. Fabian Haedecke (SR Yburg Steinbach) 1791, 3. Tim Kilka (SR Yburg Steinbach) 1780. Weibliche Jugend U16, Mannschaftsvierkampf: 1. SR Yburg Steinbach (Fruchtmann, Altmann, Baumgarten) 6046 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach II (Gibilisco, Lindner, Strecker) 5532, 3. SR Yburg Steinbach III (Antonaci, Scheifele, Feigl) 5213. W15, Vierkampf: 1. Rachel Fruchtmann (SR Yburg Steinbach) 2140 Punkte, 2. Corinne Gibilisco (SR Yburg Steinbach) 1886, 3. Maria Lindner (SR Yburg Steinbach) 1859. W14, Vierkampf: 1. Hanna Altmann (SR Yburg Steinbach) 2011 Punkte, 2. Helen Baumgarten (SR Yburg Steinbach) 1895, 3. Stina Burgard (TV Bühlertal) 1841. Männliche Jugend U14, Mannschaftsvierkampf: 1. TV Gernsbach (Framhein, Haag, Kionka) 4373 Punkte, 2. TuS Hügelsheim (Wachtel, Ruf, Stammler) 3969, 3. TV Gerns-bach (Lanz, Schwan, Weiß) 3854. M13, Vierkampf: 1. Felix Eberle (TG Ötigheim) 1648 Punkte, 2. Tim Ole Franke (TV Haueneberstein) 1597, 3. Nils Framhein (TV Gernsbach) 1510. M12, Vierkampf: 1. Kevin Haag (TV Gernsbach) 1486 Punkte, 2. Luis Roth (LAG Obere Murg) 1460, 3. Nico Lanz (TV Gernsbach) 1324. Weibliche Jugend U14, Mannschaftsvierkampf: 1. SR Yburg Steinbach (Schmitz, Anselm, Seebacher) 4597 Punkte, 2. LG Hardt (Ring, Hefekerl, Bierhals) 4411, 3. LAG Obere Murg (Krämer, Gerstner, Gernsbeck) 4234. W13, Vierkampf: 1. Natalie Tschierske (Rastatter TV) 1865 Punkte, 2. Jolien Ring (LG Hardt) 1837, 3. Anna-Lena Krämer (LAG Obere Murg) 1755. W12, Vierkampf: 1. Sara Lazarevic (SCL-Heel Baden-Baden) 1684 Punkte, 2. Angelina Mamic (TS Ottersdorf) 1591, 3. Sophie Anselm (SR Yburg Steinbach) 1508. Schüler U12, Mannschaftsvierkampf: 1. TV Gernsbach (Kunz, Metzner, Mörmann) 3640 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach (Falk, Gibilisco, Leminski) 3624, 3. Rastatter TV (Herrmann, Fortuna, Bunz) 3555. M11, Vierkampf: 1. Marvin Schäfer (TV Haueneberstein) 1446 Punkte, 2. Marius Corthum (TV Bühl) 1419, 3. Jannik Herrmann (Rastatter TV) 1357. M10, Vierkampf: 1. Linus Falk (SR Yburg Steinbach) 1231 Punkte, 2. Maximilian Sopper (TV Haueneberstein) 1203, 3. Enno Wallhorn (SCL-Heel Baden-Baden) 1163. Schülerinnen U12, Mannschaftsvierkampf: 1. LG Hardt (Jung, Göhrig, Stolz) 4037 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach (Fruchtmann, Hohmann, Genter) 3916, 3. SCL-Heel Baden-Baden (Giss, Schmitz, Jung) 3491. W11, Vierkampf: 1. Aline Bach (TV Haueneberstein) 1538 Punkte, 2. Alessandra Jung (LG Hardt) 1421, 3. Josefine Fruchtmann (SR Yburg Steinbach) 1362. W10, Vierkampf: 1. Anna Hohmann (SR Yburg Steinbach) 1355 Punkte, 2. Noe Göhrig (LG Hardt) 1317, 3. Samira Stolz (LG Hardt) 1299.(rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Normerfüllung beim Sprungtest Baden-Baden (red) - Vier erfüllte Normen standen für den Landeskader Baden-Württemberg beim Sprungtestwettkampf an der Südbadischen Sportschule in Steinbach zu Buche. Rachel Fruchtmann vom SR Yburg Steinbach (Foto: Schlick) überzeugte im Dreisprung (11,14 m). » Weitersagen (red) - Vier erfüllte Normen standen für den Landeskader Baden-Württemberg beim Sprungtestwettkampf an der Südbadischen Sportschule in Steinbach zu Buche. Rachel Fruchtmann vom SR Yburg Steinbach (Foto: Schlick) überzeugte im Dreisprung (11,14 m). » - Mehr Iffezheim

Fischer gelingt weitester Satz Iffezheim (red) - Die Leichtathleten des SR Yburg Steinbach dominierten die Mehrfachsprung-Meisterschaften am Donnerstagabend in Iffezheim beinahe nach Belieben. Helen Fischer gelang in der Altersklasse 16 mit 11,07 Metern der weiteste Satz im Dreisprung (Foto: Fruchtmann). » Weitersagen (red) - Die Leichtathleten des SR Yburg Steinbach dominierten die Mehrfachsprung-Meisterschaften am Donnerstagabend in Iffezheim beinahe nach Belieben. Helen Fischer gelang in der Altersklasse 16 mit 11,07 Metern der weiteste Satz im Dreisprung (Foto: Fruchtmann). » - Mehr Baden-Baden

Kreis-Athleten räumen ab Baden-Baden (red) - Ein erfolgreiches Wochenende erlebte der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen Blockwettkampf-Meisterschaften in Langensteinbach. Die guten Leistungen wurden durch zehn Medaillen gekrönt (Foto: rawo). » Weitersagen (red) - Ein erfolgreiches Wochenende erlebte der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen Blockwettkampf-Meisterschaften in Langensteinbach. Die guten Leistungen wurden durch zehn Medaillen gekrönt (Foto: rawo). » - Mehr