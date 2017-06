Löws gutes Bauchgefühl

Joachim Löw und seine jungen Wilden jubelten beim Elfmeter-Krimi der U-21-Auswahl kräftig mit, jetzt wollen sie es dem Nachwuchs gleichtun. "Unsere Spieler sind hungrig und heiß. Wir wollen ins Endspiel", sagte der Bundestrainer vor dem Confed-Cup-Halbfinale gegen Mexiko. Vor der kniffligen Aufgabe gegen den Gold-Cup-Sieger heute (20 Uhr/live ARD) in Sotschi gab sich Löw äußerst entspannt. Mit einem breiten Lächeln stellte er sich den Fragen zum Duell mit El Tri. Unabhängig vom Ausgang des Halbfinals ist sich der Bundestrainer sicher: Sein Sommer voller spannender Experimente ist ein Erfolg. "Einige Spieler waren herausragend gut. Wir haben Alternativen geschaffen und den Konkurrenzkampf erhöht", betonte Löw. Nach dem Vorbild der U21 bei der EM will das ehrgeizige Perspektivteam des Weltmeisters aber auch ins Endspiel der lange Zeit wenig geliebten Mini-WM vorstoßen. "Ganz so spannend brauchen wir es aber nicht machen. Ein Elfmeterschießen würden wir uns gerne ersparen. Wir würden es aber gerne nachmachen", sagte Jonas Hector. Fast die gesamte Mannschaft einschließlich Trainer- und Betreuerstab hatte das packende Duell gegen England im Teamhotel beim Abendessen auf einer Großleinwand verfolgt, der Sieg verlieh zusätzliche Motivation. "Viele unserer Spieler waren ja Teil der U21. Daher waren wir sehr glücklich", sagte Löw. Dem sechsten Halbfinale bei seinem sechsten Turnier als Bundestrainer blickt der 57-Jährige allerdings auch mit etwas Skepsis entgegen. Mexiko, betonte Löw, sei schon ein anderes Kaliber als Australien und Kamerun, auf einem Niveau von Chile. "Ihr Spielstil ist es, den Ball zu jagen. Sie verbreiten eine unheimliche Dynamik. Das ist beeindruckend", sagte Löw, der Veränderungen in der Startformation plant. In der abermals erwarteten Dreierkette dürfte Matthias Ginter seinen Platz an Shkodran Mustafi verlieren. Auf der linken Außenbahn wird Stammspieler Hector wieder für Marvin Plattenhardt in die Mannschaft kommen. Die Offensivreihe wird aller Voraussicht nach wieder um den gegen Kamerun geschonten Leon Goretzka ergänzt. Als Sturmspitze ist wohl der zweifache Torschütze Lars Stindl erste Wahl. Mit einem Sieg würde die DFB-Auswahl das Finale in St. Petersburg am Sonntag erreichen, bei einer Niederlage ginge es in die Hauptstadt Moskau zum Spiel um Platz drei. "Mein Bauchgefühl ist St. Petersburg", sagte Löw mit einem Lächeln. Auch seine Spieler wollen zum Abschluss der WM-Generalprobe in der Zarenstadt Station machen. "Wir haben von Tag zu Tag mehr Selbstvertrauen und Sicherheit bekommen. Jetzt sind wir auch so weit, zu sagen, dass wir die Mexikaner schlagen und ins Finale einziehen wollen", sagte Torhüter Marc-André ter Stegen, der eine Einsatzgarantie erhielt. Die Begegnung mit den Mexikanern ist eine weitere Bewährungsprobe für die Dreierkette, auf die Löw zuletzt immer häufiger setzte. Das System habe sehr viele Vorteile, berge aber sehr viel Risiko, meinte Abwehrchef Mustafi, der aber davon überzeugt ist: "Das wird das System sein mit dem in Zukunft sehr viele Mannschaften spielen werden." Überzahlsituationen über die Außen und eine schnellere Rückeroberung nach Ballverlusten sind nur zwei Vorteile. Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio stimmte angesichts von Taktik und Personal ein Loblied auf sein "Vorbild" Deutschland mit dem "hervorragenden Trainer" Löw an. "Wir bewundern sie alle, auch ich bewundere die deutsche Auswahl. Wir können sehr viel von ihnen lernen", sagte er. Zum Beispiel, wie man locker auf einen Versprecher reagiert. "Die Spieler machen das ja manchmal selber nach dem Training, dass sie hingehen und für sich selber so ein paar Elfmeter verschießen. Äh, schießen. Aber verschießen auch", sagte Löw. Im Übrigen sprach er sich für harte Strafen gegen mögliche Doping-Sünder im Fußball aus und forderte die zuständigen Verbände zu mehr Transparenz auf. "Wenn Spieler gedopt sind, dann gehören sie aus dem Verkehr gezogen und gesperrt", so Löw. Anlass waren Berichte, nach denen unter anderem das komplette russische Team bei der WM 2014 möglicherweise gedopt war.(sid)

