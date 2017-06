Leia Braunagel empfiehlt sich für Weltmeisterschaft in Nairobi

Sie hat ihre Chance genutzt: Diskuswerferin Leia Braunagel vom SCL-Heel Baden-Baden empfahl sich bei der U-18-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Schweinfurt als Zweitplatzierte mit erfüllter Norm für die U-18-Weltmeisterschaften in Nairobi (Kenia) vom 12. bis 16. Juli). Nun gab der DLV die Nominierung von 42 Nachwuchssportlern bekannt.

Der Sieg beim Diskuswerfen in Schweinfurt ging wie erwartet an Selina Dantzler (LG München), die in diesem Jahr schon über 50 Meter geworfen hatte, und der dieses Mal 46,85 Meter zum Sieg genügten. Auch Leia Braunagel kam nicht an ihre Bestweite von 49,38 Metern heran, mühte sich in den Wettkampf und erzielte in Durchgang vier mit 45,26 Metern ihre Tagesbestweite. Doch am Ende zählte der zweite Platz, da bereits vier deutsche Werferinnen in diesem Jahr die Norm übertroffen hatten. Dantzler, die als Nummer zwei der Welt auch die Norm im Kugelstoßen hat, wurde vom DLV aber nur hierfür nominiert. Leia Braunagel wird beim Diskuswerfen von Sandy Uhlig (LG Mittweida) begleitet.

Einen hochklassigen Wettkampf gab es beim Kugelstoßen mit dem Steinbacher Nico Maier. Doch nicht Timo Northoff (TuS Jöllenbeck), der bisher jahresbeste Deutsche, sondern dessen "Jäger" Jonas Tesch (SV Halle) sorgte im letzten Versuch für den Höhepunkt. 20,51 Meter lautete die Weite, mit der er Northoff (20,10) auch in der Bestenliste überflügelte. Auch Nico Maier (SR Yburg) als Drittplatzierter übertraf mit 19,61 Metern die Norm für Nairobi und seine bisherige Bestweite von 19,58 Metern. Für Kenia nominiert wurden aber Tesch und Northoff.

Über 400 Meter blieb Justus Baumgarten (SCL-Heel Baden-Baden) ein weiteres Mal unter 49 Sekunden. In 48,95 Sekunden wurde der Kurstädter Dritter hinter dem Solinger Maximilian Kremser (48,25) und dem Dresdener Kevin Joite (48,52). Die beiden überholten damit Baumgarten in der deutschen Bestenliste, die dieser bisher mit 48,73 Sekunden angeführt hatte. Nach Nairobi wird aber keiner der Drei fahren, da sie die Norm von 48,00 Sekunden nicht erfüllt haben.

Baumgarten hatte seine Bestzeit von 48,73 Sekunden als Drittplatzierter beim internationalen Brixia-Meeting Anfang des Monats aufgestellt, als die Mannschaft aus Baden-Württemberg den Nachwuchs-Länderkampf in Südtirol hauchdünn mit 506 Punkten vor Slowenien (505,5) und der Lombardei (500) gewonnen hatte. Leia Braunagel hatte in Brixen mit 49,19 Metern die Nase vor Selina Dantzler gehabt, die für Bayern mit 48,42 Metern Platz zwei belegt hatte. Insgesamt waren 19 Mannschaften am Start.(rawo)