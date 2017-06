Zahlreiche Hochkaräter im Wasser

Ein Blick in die Meldelisten lässt zudem vermuten, dass das sportliche Niveau selten höher war: Der stellvertretende Abteilungsleiter Christian Hensel, der beim TV Bühl für die EDV zuständig ist, liefert die nackten Zahlen: "Über elf Strecken gehen Sportler an den Start, deren persönliche Bestleistung ausreicht, um einen neuen Veranstaltungsrekord zu schwimmen. Dazu kommen 43 Meldungen von Nachwuchssportlern, deren Bestleistung oberhalb der Altersklassen-Veranstaltungsrekorde liegen."

Neben vielen Nachwuchssportlern aus der Region gehen auch echte Hochkaräter an den Start: So wird Franziska Weidner von der SG Mittelfranken, die vor wenigen Wochen noch deutsche Vizemeisterin über 200 Meter Lagen wurde, sechs Mal ins Wasser steigen. Aus London reist Eleanor Mitchell nach Bühl, die als Mitglied der englischen Jugendnationalmannschaft zum Perspektivteam für die Olympischen Spiele 2020 zählt. Außerdem wird ein Großteil der ersten Herrenmannschaft von der SG Regio Freiburg, die in der zweiten Bundesliga schwimmt, in Bühl an den Start gehen.

Das Bühler Schwimmteam schickt bei dieser hochklassigen Konkurrenz seine frisch gebackene deutsche Jahrgangsmeisterin Giulia Goerigk ins Rennen. Neben ihr können sich mit Emely Kölmel, Marie Scholz und Helena Jurack können drei weitere TVB-Schwimmerinnen berechtigte Hoffnungen machen, dass die Rekordlisten im nächsten Jahr mit ihren Namen versehen sind.

Die Organisatoren sind von dem Teilnehmerfeld jedenfalls begeistert: "Wir haben das Wettkampfprogramm an verschiedenen Stellen geändert. Dass wir dadurch eine derartige Steigerung der Teilnehmerzahlen haben, hätten wir aber nicht für möglich gehalten", berichtet Hensel und rechnet vor, dass in diesem Jahr fast 50 Prozent mehr Starts über die Bühne gehen. Welchen außerordentlichen Stellenwert das Schwimm-Meeting im Sportkalender genießt, wird auch durch die vielen Ehrengäste deutlich. Neben zahlreichen Politikern haben der Präsident des Badischen Schwimmverbandes sowie ein Präsidiumsmitglied des Badischen Sportbundes ihr Kommen angekündigt. Wie Christian Hensel informiert, wird der erste Startpfiff um 09:00 Uhr ertönen. "Gegen 19 Uhr planen wir das Ende des Wettkampfs, wenn wir ohne Gewitterunterbrechung durchkommen." (red)