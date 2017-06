Hochkaräter und einige Sternchen

Besser hätte es für die Macher des Bühler Hochsprung-Meetings kaum laufen können: Am vergangenen Sonntag setzte Mateusz Przybylko zum Höhenflug an und übersprang in Bottrop 2,35 Meter. Damit katapultierte er sich nicht nur auf Rang zwei der aktuellen Weltjahresbestenliste, sondern der Athlet des TSV Bayer Leverkusen rührte damit obendrein kräftig die Werbetrommel für die mittlerweile 21. Auflage des heutigen Springens im Bühler Jahnstadion.

"Das muss ein Supersprung gewesen sein", war Athletenmanager und Meeting-Moderator Uli Geis freudig erregt. Nach einem Telefonat mit Przybylkos Trainer Hans-Jörg Thomaskamp wusste der Hochsprung-Experte obendrein zu berichten: "Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange!"

Nun kommt es beim Hochsprung naturgemäß auf jeden Zentimeter an, das einzige Erfolgskriterium für eine gelungene Veranstaltung sind nackte Zahlen aber nicht. Viel wichtiger ist Geis und Meeting-Direktor Wolfgang Lorenz, dass das Publikum packende Duelle und einen "tollen Wettkampf" zu sehen bekommt, so Geis. Dafür soll bei den Männern in erster Linie Eike Onnen sorgen. Der Modellathlet, der für Hannover 96 startet, ist amtierender deutscher Meister, seine Bestleistung liegt bei 2,34 Metern. In diesem Jahr ist Onnen bereits über 2,30 Meter gefloppt und hat damit die Norm für die WM in London (August) erfüllt. Obendrein peilt er in Bühl das Triple an, in den vergangenen zwei Jahren stand er in der Zwetschgenstadt ganz oben auf dem Podest.

Es deutet also alles auf einen Zweikampf um den Sieg hin - wären da nicht der Mexikaner Edgar Rivera und Luis Castro aus Puerto Rico. Beide trainieren am World High Jump Centre bei Dr. Wolfgang Ritzdorf in Köln und sind in der Lage, die Latte bei 2,30 Metern zu überqueren. Weil mit David Nopper (2,25), Tobias Potye (2,25) und Falk Wendrich (2,24) weitere deutsche Springer mit den Hufen scharren, spricht Geis von einer "Blütephase im deutschen Hochsprung, wie wir sie lange schon nicht mehr hatten".

Dafür ist selbstredend auch Marie-Laurence Jungfleisch verantwortlich. Auch die Springerin des VfB Stuttgart hat mit einem Satz über 1,97 Meter am Sonntag bei der Team-EM in Lille Werbung für das heutige Meeting gemacht. Die vierfache deutsche Meisterin fühlt sich in Bühl obendrein pudelwohl: Vor zwei Jahren landete die Zwei-Meter-Springerin auf Platz eins, im Vorjahr wurde sie Zweite hinter Ana Simic. Die Kroatin mit einer Bestmarke von 1,99 Metern geht heute im Jahnstadion erneut an den Start.

Wenn es um die weiteren deutschen Starterinnen geht, gerät Athletenmanager Geis ins Schwärmen: Denn mit der für die LG Nord Berlin startenden Jossie Graumann hat sich ein hoffnungsvolles Talent in Stellung gebracht (Geis: "Sie ist der Stern am deutschen Hochsprung-Himmel!"), das vor knapp zwei Wochen in Regensburg auch im Freien die Marke von 1,92 Metern geknackt hat.

Ganz so hoch hinaus ging es für Anne Klebsch bisher zwar noch nicht, dennoch gehört die Ötigheimerin, die für das LAZ Ludwigsburg startet, zur deutschen Elite. Mit einer Körpergröße von nur 1,72 Metern hat Klebsch im vergangenen Jahr ihre Bestmarke auf 1,86 Meter gesteigert, Mitte Mai segelte sie in Eppingen zum wiederholten Mal über 1,85 Meter, der Richtwert für die U-23-EM im polnischen Bydgoszcz. Uli Geis ist sich jedenfalls sicher: "Da kommt noch was!" Vielleicht schon heute.