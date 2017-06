WM-Titel für Streich

Elke Streich vom Karate-Centrum Baden-Baden hat bei der Weltmeisterschaft der World Karate Confederation (WKC) in Belgrad den Titel in der Klasse Master Ü40 geholt. Neben rund 650 weiteren Teilnehmern war für die deutsche Delegation auch die Baden-Badenerin Angelina Mast in der Gruppe Mädchen Oberstufe zwölf bis 13 Jahre am Start.

Mast konnte sich bei der deutschen Meisterschaft, die in Bochum stattfand, gegen die besten 26 Teilnehmerinnen ihrer Altersklasse aus ganz Deutschland durchsetzen. Sie erkämpfte sich dort die Bronzemedaille sowie die Fahrkarte für die WM in Belgrad. Dieselben Voraussetzungen galten für Streich. Sie belegte den dritten Platz bei der DM in Ludwigsburg und qualifizierte sich ebenfalls für die WM.

Nach intensiver Vorbereitung reiste das deutsche Team guter Dinge nach Belgrad: Angelina Mast konnte sich für das Finale der besten acht Teilnehmerinnen qualifizieren und erreichte mit der Kata Jion einen sehr guten fünften Platz in der Gesamtwertung.

Auch Elke Streich kämpfte im Finale der besten Acht um den Titel. Die anderen Konkurrentinnen konnten ihrer hervorragend präsentierten Kata Kanku Sho nichts entgegensetzen. Somit verwies Streich ihre Gegnerin aus Russland auf den zweiten Platz, die favorisierte Italienerin sogar auf den dritten Rang. Die Baden-Badenerin freute sich ungemein, den Weltmeistertitel für Deutschland zu gewinnen und mit nach Baden-Baden zu bringen, heißt es in einer Mitteilung. (red)