Zugpferd Schlager Von Marco Schmittner Ohne Probleme und jeglichen Diskussionen verlief am Mittwochabend die jährliche Hauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Baden-Baden in der Sport- und Festhalle Iffezheim. Neben Neuwahlen des Bezirksschiedsrichterausschusses (BSA) fanden außerdem Ehrungen zu 20- und 25-jährigen Mitgliedschaften statt. Neben den zahlreichen sportlichen Erfolgen, die die Schiedsrichtervereinigung aus der vergangenen Saison verzeichnen konnten, appellierte Bezirksschiedsrichterobmann Bernhard Zerr in der Versammlung aber auch deutlich an den Nachwuchs. Denn die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzte sich nur bedingt fort. Dennoch weiß Zerr, dass es "an jedem Schiedsrichter selbst liegt, ob er sportlich weiterkommen mag oder er sich mit dem Status quo zufrieden gibt" und "der Tanz auf mehreren Hochzeiten meistens nicht gelingt". Vor der Spielzeit 2016/2017 startete der Bezirk Baden-Baden mit insgesamt elf Schiedsrichtern in die Bezirksliga-Qualifikation, wovon bis zum Ende "teilweise auch durch fehlende Motivation" nur noch fünf übrig blieben. Dies soll sich in Zukunft ändern, weshalb Zerr und seine Kollegen einen echten Coup einfädelten: Daniel Schlager, Schiedsrichter-Aushängeschild des Südbadischen Fußballverbands pfeift nicht nur weiterhin in der zweiten Fußball-Bundesliga, sondern wird neben seiner Rolle als Schiedsrichterassistent in der höchsten deutschen Fußballliga künftig auch das Amt des Nachwuchskoordinators der Schiedsrichter im Bezirk einnehmen. Dadurch "sollte es möglich sein, Aktualität, einen Hauch von Professionalität, sowie breite Wissens- und Erfahrungsschätze in unsere Nachwuchsarbeit einzubauen", erklärte Zerr den zahlreich erschienenen Mitgliedern. Pro Halbserie sind zwei Kurzlehrgänge geplant, um das Ziel Nachwuchsförderung wieder in Schwung zu bringen. Rein gar nichts mehr mit dem Nachwuchs zu tun haben die vier Mitglieder, die für 20, beziehungsweise 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Joachim Pütz (SV Obersasbach) und Fritz Braun (TSV Loffenau), beide aus der Schiedsrichter-Gruppe Baden-Baden, wurden genauso für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt wie Angel Costa vom FV Gamshurst. Alle drei bekamen eine silberne Ehrennadel zugesprochen. Roland Fritz vom FC Germania Schwarzach wurde gar für 25 Jahre mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Fritz, der im späten Alter von 43 Jahren als "Spätberufler", wie ihn Ehren-Bezirksschiedsrichterobmann Manfred Schätzle nannte, erst begann die Leidenschaft für das Schiedsrichterdasein zu erfahren, pfeift zusätzlich seit seinem Ruhestand sogar noch ortsansässige Schulturniere. Bevor Bezirksschiedsrichterobmann Bernhard Zerr überhaupt zum Hauptteil der Jahresversammlung überging, gebührten die zahlreich erschienen Schiedsrichter dem am 17. Juni verstorbenen Kollegen Jörg Ackenheil einen Moment des Schweigens. "Wir verlieren mit Jörg nicht nur einen Kameraden, sondern insbesondere einen Freund, mit dem wir durch dick und dünn gehen konnten", bekräftigte Zerr emotional berührt. Nach der Entlastung des BSA wurde der Vorsitzende Bernhard Zerr für zwei Jahre wiedergewählt. Auch die Wahl des Schriftführers und Kassier fiel wieder auf Uwe Pfau. Luka Gille wurde erneut einstimmig als Bezirkslehrwart gewählt, genauso wie der Spieleinteiler der Senioren, Bernd Brückle. Spieleinteiler der Jugend bleibt Lukas Zielbauer. Das Amt zum Kassenprüfer gab nach zehn Jahren Fridolin Kistner ab. Seine Nachfolger Dieter Frietsch und Ralf Kientz wurden einstimmig gewählt. Erster Beisitzende und zugleich Nachwuchsförderer wurde Schlager, den zweiten Beisitz hat Reiner Dehmelt inne. Zur Beisitzenden der Spruchkammer wurden erneut Wolfgang Kurzmann und Christian Burck gewählt, neu dazu kam Daniel Rossmann. Aus der Spruchkammer ausgeschieden ist hingegen Heinz Kohler.

