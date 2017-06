Hunger auf vierten Titel

"Seit Jahresbeginn denke ich nur an diesen Tag. Das ist für mich das große Highlight. Die Chance, als deutscher Fahrer in Deutschland ins Gelbe Trikot zu fahren, wird nicht mehr wiederkommen", sagte Martin voller Vorfreude auf das Heimspiel. Auf den ersten 14 von insgesamt 3540 Kilometern der 104. Frankreich-Rundfahrt ist Martin der Favorit. Der 32-Jährige fürchtet dabei weder schlechtes Wetter noch die schier erdrückende Erwartungshaltung. "Ich habe gelernt mit Druck umzugehen. Ich bin total entspannt", ergänzte Martin.

"Der Tour-Start ist ein großer Schritt für den Radsport in Deutschland", betont Marcel Kittel, der sich auf den folgenden Flachetappen wieder Sprintduelle mit seinem deutschen Rivalen Andre Greipel liefern will. 20 Etappensiege hat das Duo seit 2011 eingefahren. Im Kampf um den Gesamtsieg gehören die deutschen Asse dagegen eher zu den Statisten. In den Bergen werden die Augen auf Titelverteidiger Christopher Froome gerichtet sein, der Brite hat seinen vierten Triumph im Visier. "Ich bin hungrig wie in den Jahren zuvor. In den vergangenen Wochen hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt", sagt Froome, der aber auch von der "größten Herausforderung" spricht. Denn seine Leistungen in dieser Saison waren mäßig, nicht einmal stand der Sky-Kapitän auf dem Siegerpodest. Dazu hat die Konkurrenz aufgeholt.

Sein Freund und Ex-Teamkollege Richie Porte (Australien) präsentierte sich zuletzt in bestechender Form, und der kolumbianische Kletterspezialist Nairo Quintana will nach Platz zwei beim Giro endlich bei der Tour ganz oben stehen. Auch Frankreich träumt dank des Vorjahreszweiten Romain Bardet vom ersten Toursieg seit Bernard Hinault 1985. Ob der zweimalige Champion Alberto Contador (Spanien) indes noch einmal triumphieren kann, ist eher fraglich. Voraussetzung für alle Sieganwärter ist ein gutes Zeitfahren.

Das Wetter könnte ein Problem werden. Temperaturen von unter 20 Grad und Regen sind für morgen angesagt. Beeinflussen kann Bürgermeister Geisel ("Die Sportwelt blickt nach Düsseldorf") das Wetter nicht, ansonsten ist die Landeshauptstadt bereit für das gut 13 Millionen Euro teure Event. Im Mittelpunkt der Organisation stand das Thema Sicherheit. Mehrere hundert Seiten umfasst das Konzept vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge, tausende Polizisten werden zum Einsatz kommen. Laut Tour-Organisation ASO sollen 23 000 Sicherheitskräfte in den gut drei Wochen das Rennen schützen. Über Düsseldorf herrscht am Wochenende teilweise Flugverbot.

Am Sonntag ist der Spuk dann vorbei, wenn der Tour-Tross in Richtung Belgien weiterzieht, bevor es in Frankreich erstmals in die Berge geht. Insgesamt fünf Etappen im Hochgebirge, darunter drei Bergankünfte, könnten über den Gesamtsieg entschieden. Die berühmten Anstiege wie Tourmalet, Alpe d'Huez oder Mont Ventoux sind aber nicht im Programm. (dpa)