Beim VfB Bühl sitzt der Top-Neuzugang auf der Bank

Über den Zuwachs in der Landesliga freut man sich nicht nur beim Lokalrivalen VfB Bühl: Für den SV Bühlertal war der Verbandsliga-Abstieg bitter, doch angesichts der Mehrzahl an Derbys in der Region reiben sich zumindest die Kassierer die Hände. Einige Stützen wie Manuel Kirschner haben den Mittelberg verlassen, der Trainer ist freilich der Gleiche geblieben. Angesichts der Schwäche der Spitzenteams in der vergangenen Saison kann Michael Santoro einigermaßen optimistisch die Korrektur des "Betriebsunfalls" in Angriff nehmen. Als Außenseiter geht der SVB gewiss nicht in die neue Spielzeit. Dafür sorgen schon Namen wie Nico Westermann oder Isuf Avdimetaj, die beide schon in der Oberliga aktiv waren.

Neue Gesichter auf der Trainerbank gibt es dagegen beim SV Ottenau und in Bühl. In Ottenau versucht es Björn Stolle, seinem Vorgänger Thomas Gerold gleichzutun, dem es auf ziemlich souveräne Art gelang, in der Premierensaison den Klassenerhalt zu schaffen. Bekanntlich ist gerade das zweite Jahr nach dem Aufstieg eine kitzlige Angelegenheit. Von den neuen Akteuren kommt gleich ein Trio (Herzog, Bastian, Glaser) vom SV Staufenberg.

Beim VfB Bühl kann es nach einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen nur besser werden. Mit großer Spannung wird zu verfolgen sein, wie Trainer Alexander Hassenstein bei seinem Comeback im Hägenich zurechtkommt. Sein Vorgänger Jürgen Schnurr gab nach steten Querelen kurz vor Saisonschluss resigniert selbst auf. Beim VfB ist unzweifelhaft der Star der Trainer. Von den Neuzugängen ragt Torwart Marcel Lang aus Stadelhofen heraus, bei den anderen sind Fragezeichen zu setzen. Im Angriff dürfte weiter der Schuh drücken.

Interessant wird auch sein, wie sich der SV Sinzheim und Rot-Weiß Elchesheim nach ihren starken Rückrundenauftritten präsentieren. Für den jungen SVS-Trainer Andreas Lamprecht ist es gewiss ein Vorteil, dass er nun die Gegebenheiten im Verein und in der Liga bestens kennt. Bei den Rot-Weißen sind die Huber-Brüder weiter die Lokomotiven, die für Dampf sorgen sollen. Möglichst die starke Vorrunde der Vorsaison wiederholen, aber dann nicht mehr in der Rückserie einbrechen, wird das Ziel von Trainer Hubert Luft im zweiten Anlauf beim Rastatter SC/DJK sein.

Gewiss nicht als Abstiegskandidat bestreitet Aufsteiger SV Oberachern II die Landesliga-Premierensaison. Da im Oberliga-Kader nicht weniger als 43 Spieler gezählt wurden, kann man sich ausrechnen, welche "Kaliber" Trainer Stefan Geppert, einst Kurzzeit-Coach in Sinzheim, im Reserveteam zur Verfügung stehen.

RW Elchesheim

Zugänge: Christian Fitterer (FV Germania Würmersheim), Domenico Forai (TuS Bilfingen), Felix Fortenbacher (FC Phönix Durmersheim), Maximilian Hey (FC Lichtental), Denis Nurkovic (SV Waldprechtsweier), Dennis Nold (FC Illingen), David Schäfer (FV Germania Würmersheim), Tom Schneider (SV Kuppenheim), Manuel Unser (reaktiviert).

Abgänge: Tobias Baumann (FC Rastatt 04), Leutrim Beqiraj (SV Burbach), Adolf Javorek (Karriereende), Tabo Mönsters (FC Phönix Durmersheim), Maximilian Schröder (Karriereende), Daven Harsch (SV Waldprechtsweier).

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Spielertrainer: Florian Huber (5. Saison).

Kadervorstellung: 13. Juli (19 Uhr).

SV Ottenau

Zugänge: Frank Herzog, Philipp Bastian, Jens Glaser (alle SV Staufenberg), Philpp-Sebastian Maier (FC Lichtental), Jonas Dittmann, Erik Weickenmaier, Emre Sahin, Amel Mujezinovic, Kasem Kalovic (alle eigene Jugend).

Abgänge: Niklas Wittur (pausiert berufsbedingt), Daniel Witte (pausiert verletzungsbedingt), Vannick Regending (FC Weisenbach).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Trainer: Björn Stolle (1. Saison).

Kadervorstellung: noch nicht bekannt.

VfB Bühl

Zugänge: Paul Karcher (SV Vimbuch), Marcel Lang (SV Stadelhofen), Denis Lubini, (SV Ulm), Tillmann Schäfer (SV Sinzheim), Julian Welle (SV Bühlertal), Youssouf Ali Farah, Simon Ginetto, Lauin Langeheine, Jui Mosebach, Esmir Rexhepi (alle eigene Junioren).

Abgänge: Isuf Avdimetaj (SV Bühlertal), Arman Aydeniz (Ziel unbekannt), Tim Babel (VfB Unzhurst), Danny Besirovic (TuS Hügelsheim), Goran Dragojevic (VfB Gaggenau), Manuel Seifried (SV Sinzheim).

Trainer: Alexander Hassenstein (1. Saison).

Saisonziel: keine Angabe.

Kadervorstellung: 9. Juli (10 Uhr).

SV Oberachern II

Zugänge: Manuel Buss (Freistett), Fabian Ganster (SV Bühlertal), Ante Kunac (Lichtenau), Andreas Volk (FC Augsburg II), Markus Feger (OFV), Emanuele Giardini (Kuppenheim), Constantin Koch (OFV A-Jugend), Kevin Weber ( Fautenbach), Omar Bounatouf (OFV A-Jugend).

Abgänge: Christian Miesch (Ziel unbekannt), Petrit Muslija (Kehler FV), Dejan Djuric (Kuppenheim), Matthias Zehnle (Sasbach), Sebastian Braun (SV Baiersbronn), Andre Walica, Anil Orhan, Franklin Ntsinjang (alle Ziel unbekannt), Tobias Huber (Studium).

Trainer: Stefan Geppert (2. Saison).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Kadervorstellung: noch nicht bekannt.

SV Bühlertal

Zugänge: Nico Westermann (SV Kuppenheim), Isuf Avdimitaj (VfB Bühl), David Friedmann (SV Weitenung), Kevin Krauth (SC Eisental), Marlon Müll, Jannis Bleisteiner, Lars Lorenz, Simon Keller, Timo Gutmann (alle eigene Jugend).

Abgänge: Daniel Zeitvogel (Co-Trainer), Robin Seifermann, Manuel Kirschner, Daniel Schmidt (alle FV Ottersweier), Julian Welle (VfB Bühl), Luca Alesi (SV 08 Kuppenheim), Fabian Ganster (SV Oberachern)

Trainer: Michael Santoro (4. Saison)

Saisonziel: So erfolgreich spielen wie möglich.

Kadervorstellung: 9. Juli (15.30 Uhr).

SV Sinzheim

Zugänge: Manuel Seifried (VfB Bühl), Nicolas Göttler (TuS Hügelsheim), Robin Kies (SV Büchig), Meik Hausberger (SC Baden-Baden), Sven Kleinhans (zurück aus den USA), Aaron Keller, Maximilian Schleif, Yannik Kramer, Marvin Walter, Lucas Walter, Philipp Schnurr (alle eigene Jugend).

Abgänge: Michael Leppert (SV Ulm), Sven Kolodzick (SG Stollhofen), Marco Hüttlin (FV Iffezheim), Tilmann Schäfer (VfB Bühl), Markus Huber (SG Dettingen-Dingelsdorf ), Markus Hoch (SV Altschweier), Benjamin Ernst (SG Stollhofen), Manuel Herrmann (SV Bühlertal).

Trainer: Andreas Lamprecht (2. Saison).

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz,

Kadervorstellung: 9. Juli (11 Uhr).

Rastatter SC/DJK

Zugänge: Lukas Dreher (FC Durmersheim), Carlo Riili (TuS Greffern), Loic Hebel (ASB Leutenheim), Manuel Krell, Patrick Lefort, Sven Lefort, Julian Hein, Julian (alle eigene Jugend).

Abgänge: Mithat Akbulut, Cengiz Külünk, Gregory Schmidt (alle VFB Gaggenau 2001), Nils Cichon (FV Ottersdorf), Oemer Ayaz (OSV Rastatt), Volker Roth (FC Lichtental).

Trainer: Hubert Luft (5. Saison).

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.

Kadervorstellung: 10. Juli (19).