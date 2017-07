Galaauftritt von Franziska Weidner

Von Marius Merkel Auch der Regen konnte die gute Stimmung der Teilnehmer am 25. internationalen Bühler Schwimm-Meeting nicht trüben: Die Starter der Vereine aus insgesamt sechs Nationen zeigten im Schwarzwaldbad eine hohe Leistungsbereitschaft. Derweil musste das Organisationsteam um Abteilungsleiter (TV Bühl) Jochen Schweikert im Vorfeld rund 100 Gäste aus Frankreich, der Schweiz, Ungarn, England und aus dem Oman in Gastfamilien unterbringen. Auch im Jubiläumsjahr war das Meeting eben nicht nur ein Schwimmwettkampf, sondern auch ein interkultureller Austausch verschiedenster Nationen. Im Wasser ging es Schlag auf Schlag: Einem Zielsprint um die Plätze folgte auf der Jagd nach Top-Zeiten sofort der nächste Startschuss. Daneben wurde eine Siegerehrung nach der anderen abgehalten. Für die Verantwortlichen gab es keine Zeit zum Durchschnaufen, was wiederum bedeutete, dass den Zuschauern einiges geboten wurde. So ganz nebenbei bestritt Abteilungsleiter Schweikert auch noch selbst Rennen über verschiedene Strecken. Um sich vom Wettkampfstress zu erholen und vor dem Regen zu schützen, wurde die Rasenfläche im Schwarzwaldbad kurzerhand in einen Zeltplatz umfunktioniert. Zum ersten Mal wurden bei der Jubiläumsveranstaltung Bahn-, und Altersklassenrekorde prämiert. Mit Sicherheit ein Grund dafür, dass das Niveau in diesem Jahr sehr hoch war. Noch bessere Leistungen verhinderte das Wetter. "Für Höchstleistungen der Sportler ist der Regen mit Sicherheit nicht förderlich", sagte der ansonsten sehr zufriedene Jochen Schweikert. Drei Bahnrekorden am Vormittag folgten im Nachmittagsabschnitt sechs weitere Bestzeiten. Dies entspricht in etwa der Anzahl, die nach der Meldeliste zu erwarten war. Zum Programm gehörte erstmals die 200-Meter-Lagen-Strecke. "Die Meldezahlen waren um 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr", konnte Schweikert vermelden. Ein Glanzpunkt der Veranstaltung war der Auftritt von Franziska Weidner (SG Mittelfranken), amtierende deutsche Vizemeisterin über 200 Meter Lagen der Frauen. Gleich sechs Bestmarken konnte sie im Laufe des Tages setzten. Über 50 und 100 Meter Brust, 50 und 100 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Rücken stellte sie mit ihren Zeiten neue Bahnrekorde auf. Weitere Ausnahmekönner waren die englische Nachwuchshoffnung Eleanor Mitchell (London Aquatics Centre Performance) sowie die Bühler Lokalmatadorin Giulia Goerigk. Die Zweitliga-Bundesligamannschaft aus Freiburg sorgte ebenfalls für sportliche Topleistungen. Den einzigen Rekord bei den Männern stellte Thomas Holzkamm (SG Regio Freiburg) mit 56,79 Sekunden auf der 100-Meter-Delfin-Strecke auf. Über die neu eingeführten 200-Meter Lagen wussten Annika Längin (SG Regio Freiburg) in 2:25,29 Minuten und ihr Vereinskollegen Linus Richter mit 2:16,58 Minuten zu überzeugen. Die weiteste Anreise hatte das Zweimann-Team aus dem Oman. Der früher für Bühl schwimmende Stuart Clarke, einst Pädagoge am Baden-Badener Richard-Wagner-Gymnasium, jetzt im Oman tätig, hatte sich mit einem seiner Schützlinge einer englischen Privatschule auf den Weg in die Zwetschgenstadt gemacht. Die jüngeren Sportler bis zu den Jahrgängen 2009 stellten beim Meeting den Großteil der Aktiven. Im weiblichen Bereich gelangen unter anderem Mira Helget (SGR Karlsruhe) Bestzeiten im Jahrgang 2009 in vier Disziplinen. Ebenfalls vier Mal die Bestmarken der vergangenen Jahre zu verbessern, schaffte beim Heimspiel Giulia Goerigk (TV Bühl) des Jahrgangs 2002. Der Ungarin Enikö Beregszászi (Vasas SC) gelang in 30,40 Sekunden ein neuer Altersrekord über 50-Meter Delfin. Daniel Theis (Swimteam HedDos) und Cassiel Bauder (SG Regio Freiburg) ließen über 100 Meter Freistil mit starken Leistungen aufhorchen. Mit einem bunten Abend im Jahnstadion wurde der Tag abgerundet. Eine Band der Musikschule Bühl trug dazu bei, dass bei lockerer Stimmung die "internationalen Beziehungen" gestärkt wurden.

