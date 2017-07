Geheimes Treffen

Schon das Warnschild an der Türe deutete auf etwas Besonderes hin: Bitte nicht stören - Telefonkonferenz. Hinter der Türe im Waagegebäude der Galopprennbahn in Hamburg-Horn hatte sich am Montag eine Teilbesetzung des Oberen Renngerichts versammelt um eine Art Sondierungsgespräch zu führen, wie das erneute Revisionsverfahren des Derby-Protestes aus dem Vorjahr abgewickelt werden soll.

Der Raum am Rande des Führrings war zumindest dem neuen Vorsitzenden der letzten Verbandsinstanz des Galopper-Dachverbandes bestens bekannt. Schließlich ist Eugen-Andreas Wahler (67) auch Vorsitzender des Hamburger Renn-Clubs und damit mit diesem in der Geschichte des deutschen Galopprennsports einmaligen Falls betraut, der seit dem 10. Juli 2016 in die 14. Runde geht.

Es geht um den unerlaubten Peitscheneinsatz der Jockeys der erstplatzierten Pferde Isfahan und Savoir Vivre und letztlich um die Frage, ob dieses Delikt nun eine Ordnungswidrigkeit mit Jockeystrafen oder ein sofortiger Disqualifikationsgrund ist. Der in Hongkong lebende Besitzer des drittplatzierten Pferdes Dschingis Secret strebt die Disqualifikation und den Derbysieg für sein Pferd an, hat aber in allen Verbandsinstanzen verloren und angekündigt, im Falle weiterer Niederlagen den Weg bis zum Bundesgerichtshof zu wählen.

Eine Entscheidung fiel auch in dem überraschenden Termin am Montag nicht. "Dazu möchte ich im Moment nichts sagen. Ich möchte Probleme vermeiden", erklärte Wahler gegenüber dem BT. Tatsächlich ging es um die Frage, ob es eine schriftliche Abstimmung unter den fünf Sportrichtern geben oder ein gemeinsamer Termin gefunden werden soll. Auch dieses Resultat wurde nicht bekannt.

Der sechs Jahre alte Hengst Matchwinner war der große Sieger am vorletzten Tag der Derby-Woche in Hamburg. Mit Jockey Stephen Hellyn siegte er im Sparkasse Holstein-Cup. Der Derbyvierte aus 2016, Wai Key Star, wurde Zweiter.(kgö)