Mühevoller Auftakt Angelique Kerber blies die Backen auf und pustete erleichtert durch. Trotz Nervosität und einer mäßigen Vorstellung gewann die Weltranglistenerste ihr Auftaktmatch in Wimbledon. Bei ihrer Rückkehr auf den Centre Court, wo sie vor einem Jahr der großen Serena Williams im Finale einen Kampf auf Augenhöhe geliefert hatte, benötigte sie nun 1:27 Stunden, um die Weltranglisten-247. Irina Falconi mit 6:4, 6:4 zu bezwingen. Unzufrieden war sie deswegen jedoch nicht, ganz im Gegenteil. "Ich bin glücklich, durch die erste Runde gekommen zu sein. Es ist immer gut, wenn man zu Beginn ein hartes Match gewinnt", sagte Kerber: "Die ersten Runden bei den Grand Slams sind immer speziell, besonders nach meiner Niederlage in Paris." Das galt auch für Jungstar Alexander Zverev (20), der bei den French Open ebenfalls eine bittere Auftaktpleite kassiert hatte. Im All England Club folgte er seinem Bruder Mischa in die zweite Runde, indem er Jewgeni Donskoi aus Russland souverän 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 bezwang. "Ich bin zufrieden, ich habe relativ okay gespielt", sagte der Weltranglistenzwölfte. Insgesamt fünf Deutsche gewannen damit ihr Erstrundenmatch, in Roland Garros waren zu diesem Zeitpunkt im Herreneinzel bereits alle ausgeschieden. Für Kerber war der Sieg über die Qualifikantin Falconi (USA) nach den Zipperlein, Zweifeln und Tränen der Sandsaison immerhin ein kleiner Schritt aus der sportlichen Krise. Allerdings war die 29-Jährige noch weit entfernt von der Leichtigkeit, die sie 2016 zu zwei Grand-Slam-Titeln, ins olympische Finale von Rio und beinahe auch zum Titel im Tennis-Mekka Wimbledon geführt hatte. Nach Fehlern haderte sie immer wieder mit sich, auch die schnelle 3:0-Führung im ersten Satz verlieh ihr keine Sicherheit. Alleine ihre Qualität in den Grundschlägen und eine deutlich bessere Beinarbeit als Falconi bescherten ihr schließlich den Erfolg. Bereits morgen muss sich Kerber steigern, will sie nach dem Erstrunden-Aus in Paris nicht auch auf ihrem geliebten Rasen frühzeitig scheitern. In der zweiten Runde trifft sie auf die frühere Halbfinalistin Kirsten Flipkens aus Belgien. "Sie spielt altmodischer, das mag ich. Ich bin auf jeden Fall bereit", sagte sie. Weit weniger nervös als Kerber war Mischa Zverev (29) in sein Auftaktmatch gegangen, obwohl der Hamburger auf dem Papier vor einer deutlich schwierigeren Aufgabe stand. Gegen Bernard Tomic hatte Zverev erst am vergangenen Donnerstag in Eastbourne deutlich verloren, diesmal ließ er dem Australier beim 6:4, 6:3, 6:4 kaum eine Chance. "Ich dachte, es wird komplizierter", sagte er, "aber es hat sich schwieriger angefühlt, als es das Ergebnis ausdrückt." Der ältere der beiden Zverev-Brüder gewann sein erstes Match seit acht Jahren in Wimbledon und trifft nun auf den Kasachen Michail Kukuschkin. Tatjana Maria (29) profitierte von der Verletzung ihrer Gegnerin, der 16 Jahre alten Russin Anastasia Potapowa, die im vergangenen Jahr die Konkurrenz der Juniorinnen gewonnen hatte. Allerdings hatte Maria zu diesem Zeitpunkt bereits den ersten Satz mit 6:3 für sich entschieden, im zweiten Durchgang stand es 2:2. Maria trifft nun auf Coco Vandeweghe (USA/Nr. 24), die Mona Barthel (Neumünster) 7:5, 6:2 bezwang. Julia Görges (28) hat dagegen ihren ersten Sieg in Wimbledon seit fünf Jahren knapp verpasst. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe vergab in ihrer Auftaktpartie gegen Lesia Zurenko (Ukraine) im zweiten Satz einen Matchball und verlor 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 4:6. Görges hatte 2012 die dritte Runde im All England Club erreicht und kassierte nun ihre fünfte Erstrundenpleite in Folge. Görges versagten gegen Zurenko, die sich zwischenzeitlich am Nacken hatte behandeln lassen, im entscheidenden Moment die Nerven. Kaum Chancen besaßen dagegen Jan-Lennard Struff (Warstein), Qualifikant Daniel Brands (Deggendorf) und Annika Beck (Bonn), die ohne Satzgewinn ausschieden.(sid)

