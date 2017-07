Sprint-Rambo Sagan fährt uneinsichtig nach Hause

Mit offenem Haar und in Freizeitkleidung verließ Peter Sagan restlos enttäuscht den mondänen Club Med Ermitage in Vittel, stieg ins Teamauto und verabschiedete sich von der Tour de France. "Ich bin gegen die Entscheidung der Jury, aber ich akzeptiere sie", sagte der Weltmeister in einem knappen Statement nach dem gescheiterten Protest gegen seinen Tour-Ausschluss und fügte hinzu: "Es tut mir leid, dass Mark Cavendish zu Fall gekommen ist und sich verletzt hat. Ich hoffe, dass er schnell gesund wird. Ich habe aber nichts falsch gemacht. Das war ein Sprint, wie es ihn früher gab und auch weiter geben wird." Mit dem Abschied Sagans verlor die Tour ihre Hauptattraktion. Weiter gingen hitzige Diskussionen, ob die Disqualifikation des schillernden Radprofis nach seinem Ellbogencheck gegen den Briten Mark Cavendish im Sprintfinale der vierten Etappe richtig war. Die kurzfristige Protest-Note des Bora-Hansgrohe-Teams gegen das Verdikt der Internationalen Jury blieb indes ohne Erfolg. Die meisten Begleiter im Tourtross empfanden das Urteil als überzogen, auch Andre Greipel, der unmittelbar nach dem Crash mit dem Doppel-Weltmeister noch hart ins Gericht gegangen war. "Manchmal sollte ich die Bilder anschauen, bevor ich etwas sage. Entschuldigung an Sagan, da ich denke, dass die Entscheidung der Jury zu hart ist", twitterte der Deutsche. Auch Cavendish muss mit einem Bruch des rechten Schulterblatts nach Hause. Sagan war sich keiner Schuld bewusst. "Demare kam auf der rechten Seite an mir vorbei, und ich wollte an sein Hinterrad. Mark kam von hinten, aber ich habe ihn nicht gesehen. Dann hat er zuerst mich berührt und dann die Absperrung. Ich musste irgendwie mein Gleichgewicht halten", sagte der Slowake. Nach der Ankunft im Mannschaftsquartier war Sagan am Abend sofort auf sein Zimmer verschwunden. Jury-Präsident Philippe Marien erklärte: "Wir haben beschlossen, Peter Sagan nach dem turbulenten Sprint hier in Vittel von der Tour 2017 nach Artikel 12.104 zu disqualifizieren. Er hat mehrere Fahrer, Mark Cavendish und andere, die in den Crash verwickelt waren, während der letzten Meter des Sprints gefährdet." Vorausgegangen war eine geharnischte Protest-Note des Cavendish-Teams Dimension Data. "Das war kein Unfall. Das war ein vorsätzlicher Ellbogencheck. Sagan boxt, kickt Cavendish in die Bande. Dafür gehört er nach Hause geschickt", te Teamchef Rolf Aldagt. Das Bora-HansgroheTeam bezog offiziell Stellung: "Das Team geht mit dieser Entscheidung nicht konform. Peter Sagan weist alle Vorwürfe von sich, den Sturz mit Cavendish verursacht oder wissentlich verschuldet zu haben. Peter hat seine Fahrlinie eingehalten und konnte Cavendish auf der rechten Seite nicht sehen." Teamchef Denk: "Wir werden auf den Ausschluss sportlich reagieren."(sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben