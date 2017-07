Glaube, Härte, Hoffnung

Jugend forscht beim ältesten Tennisclub Deutschlands. Der TC Rot-Weiss Baden-Baden steht nicht nur für Tradition, er schafft es auch, sich zu modernisieren, ohne den Charme des Originellen und Antiquierten zu verlieren. Seine Nachwuchsarbeit ist quantitativ und qualitativ beispielhaft in der Region. Im vergangenen Jahr wurde das neue Förderkonzept gestartet, jetzt trägt es bereits die ersten Früchte.

Die Idee des Vereins ist es, durch die finanzielle Unterstützung des Sponsors Rainer Kellner eine junge Frauenmannschaft, die überwiegend aus Eigengewächsen und regionalen Spitzenjugendspielerinnen besteht, aus eigener Kraft bis in die Bundesliga zu führen. Ein kühner Plan, aber keineswegs utopisch. Zumal man den Tennis-Küken (Durchschnittsalter 16,6 Jahre) mit der Russin Polina Leykina (22, an Nummer eins gesetzt) und Angelika Roesch (40, Nr. 2) zwei international erfahrene Spielerinnen zur Seite gestellt hat.

Und siehe da, das mit Abstand jüngste Team rockt die Oberliga. 9:0, 9:0, 8:1, 9:0, 9:0 - in fünf Spielen wurde gerade einmal ein Matchpunkt abgegeben. Und das nur, weil Angelika Roesch an diesem Tag mehr mit ihren Rückenproblemen als mit ihrer Gegnerin zu kämpfen hatte. Apropos Roesch. Sie ist mit ihren 40 Jahren zwar die "Mutter des Teams", steht aber immer noch für echte Frauenpower. Die gebürtige Ost-Berlinerin, mittlerweile Trainerin beim TC Oberkirch, war zu ihren besten Zeiten Nummer 69 in der Weltrangliste, gewann fünf ITF-Turniere im Einzel und deren sechs im Doppel. Von ihr können die hoffnungsvollen Talente Jana Leder, Monika Dedaj, Nina Lalovic, Pia Praefke, Morgane Remy und Rebecca Faltusz nur lernen. Und sie saugen auch alles gerne auf, versuchen es im täglichen Training auf dem Platz umzusetzen. Mit Erfolg, wie ihre Bilanz belegt.

Am Sonntag um 11 Uhr kommt es nun auf der idyllisch gelegenen Tennisanlage des TC Rot-Weiss in der Lichtentaler Allee gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TC BW Donaueschingen zum Showdown. Gewinnen die RW-Frauen, ist der anvisierte Aufstieg in die höchste Spielklasse Badens, der Badenliga, perfekt. Das wäre der erste Zwischenschritt in Richtung Bundesliga.

Das Team von RW-Cheftrainer Sascha Petraschek ist für dieses wohl alles entscheidende Spiel - die Rot-Weiss-Frauen müssen zum Saisonabschluss noch beim TC Radolfzell II ran, der TC BW Donaueschingen erwartet den Freiburger TC - gerüstet, aber auch Leonie Küng, Barbara Pinterova, Karolina Nowak, Vanessa Göpfert, Yvonne Nutz und Maike Jäggle haben mit ihrem jüngsten 7:2-Sieg in Grenzach noch einmal Selbstvertrauen für diesen Oberliga-Hit getankt.

Die russische RW-Spitzenspielerin Polina Leykina, schon einmal Nummer 189 der Weltrangliste, trat zwar in dieser Woche noch bei einem 25000-Dollar-Turnier in Darmstadt an, wird dann aber am Sonntag ihr großes Können wieder in den Dienst der Mannschaft stellen. "Heiß" ist natürlich auch die langjährige Bundesligaspielerin Roesch, wird aber dennoch dank ihrer Erfahrung auch in diesem so eminent wichtigen Match einen kühlen Kopf bewahren. Und sie dürfte zusammen mit Teamchef Petraschek schon dafür sorgen, dass für die "jungen Wilden" Jana Leder, Monika Dedaj, Nina Lalovic und Pia Praefke das Spitzenspiel nicht zu einem mentalen Problem wird. Hilfreich wäre natürlich die Unterstützung durch zahlreiche Zuschauer. Schließlich bekommt man Frauentennis von dieser Qualität nicht oft vor der Haustür geboten.

Der TC Rot-Weiss sorgt aber nicht nur mit dem jungen Frauenteam für Furore. Die U9, U10, U12 weiblich und U14 weiblich mischen ebenfalls ihre jeweiligen Ligen auf. Die U16 weiblich hat sich das Ziel gesetzt, die badische Meisterschaft zu gewinnen. Die U14 männlich steht auf einem hervorragenden zweiten Platz. Um die Zukunft des ältesten deutschen Tennisclubs braucht einem also nicht bange zu sein. Tradition und Moderne ergänzen sich beim TC Rot-Weiss auf ganz intensive Weise.