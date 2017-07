Tempo, Athletik, Gier nach Toren

"Der Kopf ist das dritte Bein des Fußballers", sagte Trainer-Guru Christoph Daum schon vor langer Zeit. "Allein der Kopf gewinnt und verliert Spiele", blies der ehemalige Bayern-Coach Louis van Gaal ins gleiche Horn. Marc Lerandy, neuer Trainer des Oberligisten SV Oberachern, befindet sich also in prominenter Gesellschaft, wenn er von "Kopfarbeit" spricht.

"Das ist derzeit neben dem Kennenlernen des Teams und dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu den Spielern meine Hauptaufgabe. Es gilt, die jungen Burschen im Kopf auf die Oberliga einzustellen", sagte Lerandy bei einem ersten Pressegespräch im Tagungsraum der Firma des Vorstands Sport Mark Bosselmann.

Lerandy weiß, dass er ein schweres Erbe antritt. Er weiß, dass sein Vorgänger Thomas Leberer in den vergangenen sieben Jahren, in denen es bei der "Macht vom Dorf" fast immer nur bergauf ging, große Spuren hinterlassen hat. Er will aber nicht in dessen Fußstapfen treten, sondern seinen eigenen Weg gehen. Allerdings mit dem gleichen Ziel: "Ich möchte, dass man in Oberachern später einmal über mich genauso positiv spricht wie über meinen Vorgänger." Und er ist froh, dass das SVO-Urgestein dem Verein erhalten bleibt und in Bosselmanns Funktionsteam unter anderem für das Scouting zuständig sein wird.

Saisonziel des SVO ist es einmal mehr, den Klassenerhalt frühstmöglich zu sichern. Eine Zittersaison wie im Vorjahr soll es nicht mehr werden. Zu den Favoriten zählt man Bissingen, Neckarsulm, Ravensburg, Freiberg und Bahlingen. Von der Regionalliga träumt jedenfalls keiner. Und mit dem Team zwei will man "möglichst schnell in der Landesliga ankommen".

Der 35-jährige Marc Lerandy freut sich auf das Projekt mit den zahlreichen Entwicklungsspielern. "Ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten. Sie sind physisch stark, hungrig, wissbegierig und lernfähig", sagt der Neue. Den Beweis hierfür hat der ehemalige Profifußballer schon bei seinem Trainerdebüt beim Ortenau-Rivalen OFV angetreten. Er führte das junge Team in die Oberliga, ehe er dann in der Winterpause aufgrund "fehlender Wettbewerbsfähigkeit" seinen Abschied nahm. Lerandy passte also genau in das Anforderungsprofil des SVO, der im Fußball-Niemandsland zwischen Freiburg und Karlsruhe auch weiterhin auf junge Talente aus der näheren Umgebung setzt, die man behutsam an die Oberliga ranführen will. Auch wenn in Oberachern sicher nicht Milch und Honig fließt. Präsident Stefano Buck: "Unser Etat ist offiziell, aber nicht öffentlich." Bosselmann: "In der Etat-Tabelle liegen wir zwischen Platz 14 und 18").

Kader umfasst 44 Spieler

Der Kader von insgesamt 44 Spielern mit einem Durchschnittsalter von 22,2 Jahren für Team eins und zwei ist luxuriös ausgestattet. Die Mannschaft blieb im Großen und Ganzen zusammen, junge Spieler wie Philip Keller, Luca Fritz oder Sebastien Noe sind ein Jahr älter, ein Jahr reifer. Rein sportlich gesehen ist André Walica (FC 07 Heidelsheim) der größte Verlust. Aus beruflichen Gründen war für ihn aber die Oberliga einfach nicht mehr machbar. Die Lücke soll der "Königstransfer" Andreas Volk (FC Augsburg II) schließen. Der gebürtige Gengenbacher ist zwar erst 20 Jahre alt, hat aber fußballerisch (SC Freiburg, SpVgg Unterhaching, FC Augsburg II) schon jede Menge Erfahrung. Allerdings auch in Sachen Verletzungen. Derzeit ist der Defensivakteur voll belastbar.

Besonders angetan ist Lerandy nach den ersten Trainingseinheiten vom jungen Fabian Ganster (SVB). Auch Emanuele Giardini (SV 08) scharrt mit den Hufen. "Es sind alles gute Jungs, die richtig Gas geben", schwärmt Lerandy. Dass er demnächst die Spreu vom Weizen trennen muss, ist für ihn ein "Luxus-Problem". Lerandy fürchtet nicht, dass unter dem großen Kader das Gruppengefüge leidet. Zumal Team zwei in drei Jahren von der Kreisliga A bis in die Landesliga durchmarschierte und damit als Auffangbecken bestens geeignet ist. Lerandy steht im "regen Austausch" mit Stefan Geppert, dem Trainer der Reserve. Es ist ein "dynamisches Gebilde", durchlässig nach oben und unten. "Die Tür wird nie ganz zu sein", verspricht Lerandy, der wie jeder Trainer seine eigene Philosophie hat. Er ist kein Anhänger des "reinen Ballbesitzes", sondern steht für "Überfallfußball". Das heißt aggressives Pressing, schnelles Umschalten.

Gute Mischung vorhanden

Die Leichtfüße für die Tempo- und Rhythmuswechsel hat er. Auch eine gesunde Mischung aus erfahrenen (Timo Schwenk, Gabriel Gallus oder Fabian Herrmann) und jungen Spielern. Derzeit wird Montag, Mittwoch und Donnerstag im Hornisgrindestadion geschwitzt, das Abschlusstraining am Freitag findet immer in Oberachern statt. Heute (18.30 Uhr und 19.30 Uhr) spielt das Oberligateam beim Blitzturnier in Bühlertal gegen den VfB Bühl und SVB. Das Spielplan-Auftaktprogramm ist hammerhart. Am 12. August kommt die Neckarsulmer Sport-Union, dann geht's nach Pforzheim und Villingen. Zweiter Heimspielgegner ist Freiberg. Es geht gleich in die Vollen.