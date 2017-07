Teichmann rechnet mit weiteren belasteten Flächen

Baden-Baden - Eine Fläche von rund 185 Hektar - also rund 50 Prozent der untersuchten Areale - hat sich bislang als belastet erwiesen. Darauf wies Rudolf-Karl Teichmann, Leiter des Fachgebiets Umwelt, in der jüngsten Sitzung des Forst- und Umweltausschusses hin, in der er über den Stand der Verunreinigung durch polyfluorierte Chemikalien (PFC) im Stadtkreis informierte.

Teichmann berichtete über die bisherige Untersuchungstätigkeit, die unter anderem Detailüberprüfungen in Sandweier und Oos sowie die Grund- und Seewasserüberwachung im Raum Sandweier beinhaltete. Weitere Untersuchungen im Raum Vimbuch/Steinbach/Weitenung und im geplanten Gewerbegebiet "In der Hüfenau" in Oos werden vorbereitet.

Teichmann geht davon aus, dass man weiter auf belastete Flächen stoßen werde. Bisher sei erst die Spitze des Eisbergs sichtbar. Als Ursache der PFC-Probleme bezeichnete er verunreinigten Kompost. Bislang habe man für PFC-Erkundungsmaßnahmen knapp 600000 Euro ausgegeben.

Auch das sogenannte Vorerntemonitoring, bei der es um die Lebensmittelüberwachung geht, spielt laut dem Bericht des Fachgebiets Umwelt eine wichtige Rolle. Bei Landwirten, die auf PFC-belasteten Flächen anbauen, werden direkt auf dem Feld Proben gezogen. Bei zu hohen Werten dürfen die Feldfrüchte nicht geerntet werden. Sind niedrigere PFC-Werte vorhanden, erfolgt nach der Ernte eine weitere Beprobung - dann wird entschieden, ob die Ware in den Handel kommen darf.

Tierhaltungen im Bereich belasteter Flächen werden ebenfalls überprüft, wobei sich der Blick auch auf das Wasser und das Futter für die Tiere richtet. Diese Maßnahmen sieht Teichmann als bislang erfolgreich an: "Durch die engmaschige Überwachung und die Zusammenarbeit aller Behörden sowie das Ausweichen der Landwirte auf unbelastete Flächen werden in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln keine PFC-Gehalte oberhalb der Beurteilungswerte oder mit Verzehreinschränkungen gefunden."

Teichmann informierte auch kurz über die von einem Expertenkreis beim Regierungspräsidium Karlsruhe geplante Studie mit PFC-Blutuntersuchungen. In den Jahren 2017/18, 2020 und 2023 soll bei drei Bevölkerungsgruppen mit jeweils 100 Personen aus Orten mit PFC-Belastung im Trinkwasser, mit PFC im Boden und aus Orten ohne Belastung das Blut unter die Lupe genommen werden.

Das PFC-Problem ist nicht nur im Boden, sondern auch im Wasser anzutreffen. Abteilungsleiter Peter Riedinger von den Stadtwerken berichtete in der Ausschusssitzung von regelmäßigen Trinkwasseruntersuchungen, wobei sich bislang "kein klarer Trend" abzeichne. Am Grundwasserwerk Sandweier betreibe man zurzeit 21 Brunnen, und an jedem davon sei PFC nachgewiesen. Nach der Neubewertung des Summenquotienten der Belastung (Orientierungswert) könne dieser in 50 Prozent der Brunnen nicht eingehalten werden.

Daher erwarte man viel von der geplanten Installierung einer Umkehrosmoseanlage, die das PFC aus dem Trinkwasser filtern soll (wir berichteten).