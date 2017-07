"Werde nie müde, herzukommen"

Baden-Baden - Eigentlich sieht für den Baden-Badener Casinodirektor Thomas Schindler gestern alles nach einem normalen Arbeitstag aus. Doch dann läutet irgendwann vormittags - das Casino hat noch geschlossen - das Telefon. Am Apparat ist der Haustechniker: "Herr Schindler, hier ist der ehemalige US-Präsident und möchte das Casino besichtigen." "Ich dachte ich höre nicht richtig", erzählt Schindler. Nur wenige Minuten später steht er mit Bill Clinton am Roulettetisch und diskutiert über die unterschiedlichen Spielvarianten der Casinos in Europa und Amerika.

Danach geht es für den 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ins Kurhaus-Restaurant zum Mittagessen: Clinton weilt auf Einladung von Unternehmer Karlheinz Kögel in der Kurstadt. Beide sind seit der Medienpreisverleihung 1999 gute Freunde und Clinton liebt die Stadt an der Oos: "Mir wird es nie langweilig, hier herzukommen. Ich liebe diese Kombination aus alter Architektur, Kopfsteinpflaster, traditionellen Hotels und Natur", plaudert der einst mächtigste Mann der Welt im BT-Gespräch frei von der Leber weg. "Ich habe gerade zwei Häuser gesehen, die ganz dicht zusammenstanden und mitten drin war auf engstem Raum ein uralter Baum - so etwas ist toll zu sehen." Die Vielfalt, die Baden-Baden biete, habe er in einer Stadt ähnlicher Größe sonst noch nirgends erlebt, schwärmt Clinton nach seinem mehr als einstündigen Stadtrundgang.

Der 70-Jährige gibt sich dabei betont lässig, schlendert durch die Lange Straße über den Marktplatz und die Sophienstraße. Biegt mit seinem Freund Kögel mal hier, mal dort in ein Geschäft ab und hält alle paar Meter an, um - meist mit dem Blick nach oben gerichtet - auf ein Gebäude zu deuten und die Architektur zu bestaunen. Auf der Straße erkennen ihn viele Menschen, fragen, ob sie ein Foto machen dürfen. Manche trauen sich nicht - wenn Clinton das merkt, ruft er: "Yes, yes" und bedeutet, dass jemand das Foto machen solle. Seine Personenschützer - sechs an der Zahl - scheint der ganze Trubel unterdessen eher nervös zu machen.

Kaum glauben, wer da vor ihr steht, kann auch Carol Kuhrau aus South-Carolina. Gerade hat die Touristin in der Lange Straße in einem Geschäft Schokolade gekauft, als sie "ihrem Präsidenten" förmlich in die Arme läuft. "Ich wollte ihn immer mal sehen, hab es aber nie geschafft, und jetzt bin ich hier in Deutschland und er kommt mir einfach auf der Straße entgegen", sagt sie und muss unter ungläubigem Kopfschütteln laut loslachen. Besonders angetan haben es dem Mann aus Arkansas gestern die Baden-Badener Antiquitätengeschäfte. Mehr als eine Viertelstunde bummelt er durch zwei solcher Geschäfte, seine Begleiter und Personenschützer werden beim Blick auf die Uhr langsam unruhig. Der Terminplan ist eng. Clinton scheint das nicht zu stören: Er will etwas sehen.

Stunden zuvor erzählt er beim Mittagessen vor dem Kurhaus Anekdoten aus seiner Heimat, seine staatsmännisch tragende Stimme ist meterweit zu hören. Viele Touristen machen ein Foto vom Kurhaus, ohne zu merken, wer da sitzt. Eine Inderin stellt sich direkt vor den Tisch, die Personenschützer entspannen sich aber schnell wieder, als sie merken, dass die Frau nur ein Foto von sich vor dem Kurhaus will. Eine Familie schlendert vorbei und die Mutter muss ihrer Tochter im Teenageralter erklären: "Der Mann, der da sitzt, der mit den weißen Haaren, das ist Bill Clinton. Der war mal Präsident von Amerika."

Eine andere Passantin fragt ungläubig: "Das ist er doch nicht wirklich?" "Doch, doch", nicken die Fotografen. Und schon entdecken mehrere Menschen den Angesprochenen, es bildet sich eine wahre Traube aus Menschen mit Handys in der Hand. Clinton bestellt derweil die Nachspeise und kramt eine mehr als daumendicke Zigarre hervor.