Wechselvolle 125-jährige Geschichte

Baden-Baden - "Wie schön, dass sie gebaut worden ist, wir hätten sie sonst sehr vermisst", würdigten am Samstagvormittag im Rahmen eines Festakts Chor und Orchester den 125. Geburtstag ihrer Vincentischule.

Eine Spende von 200000 Goldmark des Amtsrichters Otto von Vincenti ermöglichte im ausgehenden 19. Jahrhundert den repräsentativen Schulhausbau an der heutigen Vincentistraße. Das Gebäude erlebte seit seiner Einweihung am 27. April 1888 eine wechselvolle Geschichte. Rektor Werner Schmall, der hier einst selbst die Schulbank drückte und seit 24 Jahren ihr Leiter ist, zog in seiner Ansprache eine gründliche Bilanz, die auch den scheinbar unwesentlichsten Aspekt einer eingehenden Würdigung unterzog.

So erfuhren die geladenen Festgäste aus Wirtschaft, Kultur und Schulwesen jegliches Detail aus historischer, schulpolitischer, kommunaler, pädagogischer, organisatorischer und baulicher Hinsicht. Auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen als Vertreterin des Schulträgers sparte nicht an Lob für die "große Schulfamilie im Herzen Baden-Badens". Anja Bauer, die Leitende Schulamtsdirektorin der Region, sah im Angebot der Vincentischule alle Anforderungen realisiert, die man an das Lehr-, Lern- und Freizeitangebot einer zeitgemäßen Bildungsstätte für Grundschulkinder stellen darf. Neben den Regelklassen befinden sich auch zwei GS-Förderklassen in der "Stützpunktschule", und die Teilnahme an der Baden-Badener Lernunterstützung sowie ein umfangreiches Betreuungs- und Kooperationsangebot mit Vereinen und weiteren Institutionen erweitere die Kompetenzen der Schule als vorbildlicher Lern- und Lebensraum für rund 180 Kinder.

Besonderes Lob empfing Kunsterzieherin Maika Maj als Leiterin der KiKuBa, der im Untergeschoss angesiedelten Kinderkunstbegegnungsstätte. "Kunst auf hohem Niveau", bekräftigte die Schulrätin ihren Eindruck und würdigte neben der beeindruckenden Bilderausstellung im Treppenhaus auch die musikalische Qualität, die nicht nur der musikliebende Rektor und seine Kollegin Theresa Wunsch mit den Kindern vielfältig demonstrierten. Auch das elfköpfige Lehrerkollegium sang "Ein Hoch auf uns - auf unsre Schule!"

Neben Lobesworten der Elternbeirats-Vorsitzenden Anika Auer hob Schuldekan Helmut Möritzer im Reformationsjahr den Einfluss Martin Luthers als Urheber des deutschen Bildungswesens hervor und unterstrich die Erinnerung mit einem Playmobil-Reformator. Leider widersprach das Wetter der allgemein heiteren Stimmung, aber vor dem Schulhaus und darin konnte man sich bei etlichen Angeboten bestens unterhalten und kulinarisch verwöhnen lassen. Großes Interesse fand das afrikanische Patenschafts-Programm für Schulkinder in Tansania. Mit Neema kam eine tansanische Lehrerin in die Schule, und die Kinder der vierten Klassen füllten mit dem Verkauf selbst gebastelten Schmucks die Spendenkasse auf. Ein lustiges Clown-Paar erheiterte die Gemüter, und vor dem Haus beschallte das Bezirksorchester des Blasmusikvereins Mittelbaden die Innenstadt mit flotten Weisen. "Die Geschichte von der weißen Ente und dem bösen Männchen", Fotoausstellungen und allerlei Kurzweil sorgten dafür, dass sich niemand der Gäste langweilte oder hungrig nach Hause gehen musste.