Regen macht einigen Bands Strich durch Rechnung

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Besucher nutzten in Scharen die Gunst der Stunde und bevölkerten das Partyareal der Sommernächte vor dem Kurhaus bereits am frühen Nachmittag. Zumindest am Freitag war das so, denn dann machte Petrus schlapp und den auftretenden Bands zumindest teilweise einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Mit seinem Sinti-Jazz vom Feinsten brachte das Romeo-Franz-Ensemble am Nachmittag Hot Swing im Stil von Django Reinhardt auf die Bühne, und bereits da sicherte sich so manch flanierendes Paar schon den Tisch für den Abend. Denn zu späterer Stunde waren gute Plätze oder überhaupt Sitzgelegenheiten begehrte Mangelware. Über die Partymeile vor dem Kurhaus schoben sich unzählige Besucher und hofften, doch noch ein Plätzchen zu ergattern, während sich viele andere gleich vor zur Bühne drückten, wo die "Disco Boyz" ein wahres Rhythm & Blues-Feuerwerk abbrannten. Wobei die Mädels hier mal nicht zu kurz kommen sollten, die sich neben den fantastischen Soulröhren der Leadsänger ebenfalls überaus kreativ in Stellung brachten. Die Band zelebrierte jeden einzelnen Song ihrer Revue der 70er Jahre, ließ Hit um Hit dieser unvergesslichen Musik auferstehen. Während des Einsingens noch ganz relaxed im karierten Hemd, präsentierten sich die "Disco Boyz" zu Auftrittsbeginn ganz in Weiß. Was speziell zu späterer Stunde bei der farbenprächtigen Illumination der Konzertmuschel eine ganz besonders stilvolle Atmosphäre in den Kurgarten zauberte. Die Leadsänger verlangten zwar etwas viel von dem einheimischen Publikum, das gleich zu Beginn völlig ausflippen sollte, doch ziemlich bald stand das Stimmungsthermometer auf Anschlag. Bei den Megahits bekannter Soul-Giganten wie "Car Wash" oder "Papa was a Rolling Stone" und ihrer gleich zweifachen Reminiszenz an den großen James Brown mit dem emotionalen "It's a Mans World" und dem heißblütigen "Sex Machine" hatten die "Disco Boyz" die Fans rasch auf ihrer Seite. Doch auch als eine der Sängerinnen ihre Tina-Turner-Röhre auspackte bei dem gefühlt endlos ausgedehnten, so wohlig melodiösen "Rollin' on the River" wurde ausgelassen getanzt und mitgesungen. Bei solchen markanten Rhythmen stillzusitzen, fiel am Freitagabend fast auf jedem Platz schwer, auch wenn es die eher stillen Genießer gab, die es sich beispielsweise an den Bistrotischen mit stilvoll "tropfenden" Kerzenleuchtern gemütlich gemacht hatten. Auf der kulinarischen Meile konnte jeder fündig werden und sich seine Wünsche erfüllen lassen. Das Kinderkarussell drehte auch wieder munter seine Runden, nur blieben die Sitze wie auch viele Plätze an Tischen und Bierbänken am Samstag weitgehend leer. Zu ungemütlich war das Schauerwetter, zu unsicher die Aussicht, im strömenden Regen den Heimweg antreten zu müssen. Und trotzdem gab es eine ganze Menge Hartgesottener, darunter auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die dem abendlichen Lockruf von "The Magic of Santana" trotz Schmuddelwetter nicht widerstehen konnten. Die Hamburger Musiker um den Originalsänger Alex Ligertwood boten eine tolle Show. Vor der Konzertmuschel schweißten die widrigen äußeren Umstände die Fans desto mehr zusammen, die unter anderem bei "Samba Pa Ti" selig abrockten.

