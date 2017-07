Schotterfläche soll Parkplatzanlage werden

(fk) - In der Steinbacher Sommerstraße entsteht eine Parkplatzanlage nahe der Südbadischen Sportschule und den Sportplätzen, wo unter anderem der Fußballclub (FC) Neuweier trainiert. 40 Fahrzeuge sollen hier in Zukunft Platz finden (Symbolfoto: red). » - Mehr



Rat für Parkplatzneubau Baden-Baden (cri) - Bei drei Enthaltungen der Grünen hat der Rebland-Ortschaftsrat am Montagabend für die Herstellung eines Parkplatzes in der Sommerstraße (Foto: bema) bei der Sportschule und bei den Sportplätzen in Steinbach gestimmt. 40 Autos sollen hier in Zukunft Platz finden. » Weitersagen (cri) - Bei drei Enthaltungen der Grünen hat der Rebland-Ortschaftsrat am Montagabend für die Herstellung eines Parkplatzes in der Sommerstraße (Foto: bema) bei der Sportschule und bei den Sportplätzen in Steinbach gestimmt. 40 Autos sollen hier in Zukunft Platz finden. » - Mehr