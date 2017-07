Eigentümer ärgern sich

Baden-Baden - Die eigentliche Beratung über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte dauert im Hauenebersteiner Ortschaftsrat am Montagabend nur wenig mehr als zehn Minuten. Viel mehr erregen sich in der vorgelagerten Bürgerfragestunde die Gemüter. Es fallen Worte wie "Enteignung" und "Diktatur". Köpfe werden geschüttelt, gegenseitige Zustimmungsrufe hallen durch den Raum: Es geht um das Wohnbaumanagement der Stadt.

Das hat der Gemeinderat in der vergangenen Woche beschlossen (wir berichteten). Doch für betroffene Grundstückseigentümer - das zeigt die Hauenebersteiner Sitzung - bleiben mehr Fragen als Antworten. Sie fühlen sich über den Tisch gezogen. Grund ist das mit dem Wohnbauflächenmanagement verbundene Vorkaufsrecht der Stadt. Denn das besagt, dass Grundbesitzer in bestimmten Baugebieten ihre Grundstücke nur an die Stadt veräußern dürfen - und die Stadt setzt dafür den Preis fest. So will die Verwaltung erreichen, möglichst schnell in den Besitz von 40 Prozent der Grundstücke zu kommen, denn das ist die Grenze, ab derer die Verwaltung mit der Entwicklung von Baugebieten beginnen will. Doch was bedeutet das für die Eigentümer konkret? Ein Überblick:

Baugebiete der Priorität I: In Baugebieten, die mit der Priorität I bewertet sind, geht die Stadt aktiv auf Grundstückseigentümer zu und möchte erreichen, bei mindestens 40 Prozent der Grundstücke ein Ankaufsrecht zu erwerben. Dafür stellt sie einen späteren Kaufpreis von 100 Euro pro Quadratmeter in Aussicht. Dieser sogenannte Bauerwartungslandwert ergibt sich aus den Bodenermittlungswerten (siehe unten).

Anstelle des Ankaufsrechts kann der Grundstückseigentümer aber auch auf einen Sofortkauf durch die Stadt drängen - das hat den Vorteil, dass er das Geld gleich erhält und nicht erst, wenn das Baugebiet tatsächlich erschlossen wird. In diesem Fall zahlt die Kommune jedoch nur 70 Euro pro Quadratmeter, da sie sich einen Risikoabschlag einbehält, für den Fall, dass das Baugebiet nicht erschlossen wird, weil zu wenige Grundstückseigentümer bereit sind, zu verkaufen. Denn dann hätte die Stadt lediglich einzelne, deutlich weniger wertvolle Wiesengrundstücke ihn ihrem Besitz.

Hintergrund

In beiden Fällen verpflichtet sich die Stadt jedoch, einen Aufschlag auf den vereinbarten Preis zu gewähren, sollte sich der Verkehrswert vom Zeitpunkt der Vereinbarung bis zur tatsächlichen Erschließung des Baugebiets erhöhen. Ein Abschlag ist theoretisch nicht möglich, wer aber genau liest, muss feststellen, dass eventuelle Bodenverunreinigungen und deren Entsorgen, sollten sie später festgestellt werden, zu Abschlägen in Höhe der Entsorgungskosten führen.

Baugebiete mit Priorität II und III: Hier müssen die Bürger auf die Stadt zugehen, wenn sie verkaufen wollen. Die Stadt wird nicht selbst aktiv. Beim Kaufpreis macht die Verwaltung dabei einen deutlichen Risikoabschlag geltend, da es nicht absehbar sei, wann und ob das Baugebiet jemals erschlossen werde, denn das geht nur, wenn genügend Eigentümer (40 Prozent) an die Kommune verkaufen. In Baugebieten mit der Priorität II gibt es daher 37 Euro pro Quadratmeter, bei Priorität drei 20 Euro. Sobald ein Gebiet jedoch entwickelt wird, zahlt die Stadt die Differenz bis auf 70 Euro nach. Vielen Grundstückseigentümern in Haueneberstein kommt das wie eine Enteignung vor, da die Grundstücke mehr wert seien. Die Stadt verweist auf ihre Kalkulation der Bodenermittlungswerte.

Bodenermittlungswerte: Die von der Stadt bezahlten Preise hat die Verwaltung wie folgt errechnet: Sie taxiert den aktuellen, durchschnittlichen Verkehrswert für erschlossenes, baureifes Wohnbauland auf 320 Euro pro Quadratmeter. Dann folgt eine Litanei von Abzügen: Minus 130 Euro pro Quadratmeter Entwicklungskosten, Minus 35 Prozent sogenannter Umlegungsvorteil (unter anderem Flächenbeitrag für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen), Minus Zinsabzug für die Wartezeit bis zur Realisierung des Baugebiets. Das ergibt laut städtischer Rechnung einen Wert von 101,50 Euro pro Quadratemeter. Hinzu kommen die Risikoabschläge.

Der Startschuss/Die Erschließung: Hier kommt für viele Grundstückseigentümer die nächste Krux: Verkaufen nicht mindestens 40 Prozent der Landbesitzer an die Stadt - oder räumen ein Ankaufsrecht ein - bleibt das Bauland unerschlossen. Aber auch, wenn diese Marke geknackt ist, geht es längst noch nicht los. Denn dann will die Stadt erst eine Kostentragungsvereinbarung (für Entwicklungskosten) und eine Bauverpflichtung mit allen übrigen Grundstückseigentümern - die nicht an die Stadt verkauft haben - abschließen. Erst wenn das geschehen ist, schließt die Stadt einen Vertrag mit einem Erschließungsträger und der Startschuss rückt in greifbare Nähe. Und erst dann gibt es für diejenigen Geld, die der Stadt das Ankaufsrecht gegeben haben.

Kommentar