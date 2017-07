"Volldampf voraus" im Alten Dampfbad

Baden-Baden - "Ihr könnt stolz auf Euch sein! Ich bin's auch", gab Günter Grässel seiner Anerkennung unverhohlen Ausdruck. Der Rektor der Werkrealschule (WRS) Lichtental sprach am Montagnachmittag im Alten Dampfbad zur Eröffnung der Ausstellung "Volldampf voraus", einer Präsentation der Arbeiten, die im Rahmen der Projektkooperation von Gesellschaft der Freunde junger Kunst und WRS seit Januar entstanden. Begleitet wurde das Projekt von Kulturagentin Lena Widmann. Sie arbeitet unter dem Begriff "Kulturagenten für kreative Schulen" für die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg.

Die Ergebnisse, die unter dem Eindruck zahlreicher Ausstellungsbesuche sowie Unterweisungen von Künstlermitgliedern der Gesellschaft und nicht zuletzt durch Klassenlehrerin Xenia Nissen entstanden, nötigten Oberbürgermeisterin Margret Mergen solche Hochachtung ab, dass sie sich mit der Anrede "liebe Künstlerinnen und Künstler" an die Jungen und Mädchen der sechsten Klasse wandte, die zum Großteil mit Eltern und Freunden den Stolz auf ihre Arbeiten teilen wollten.

Beim Projekt "Volldampf" lernten die Schülerinnen und Schüler moderne Kunst in unterschiedlicher Ausprägung kennen. Anschließend erhielten sie die Möglichkeit, mit den ausstellenden Künstlern in einen Dialog einzutreten, bevor sie mit ihnen selbst kreativ in verschiedenen Workshops arbeiten durften.

Karl Manfred Rennertz, Präsident der Gesellschaft, würdigte jedes Thema, das mit Hilfe von Ton, Pappe, Papier, Fliesenmaterial und sogar Beton realisiert worden war. So entstanden unter anderem zwei mit Mosaik verzierte Sitzbänke, Gebrauchs- und Dekorations-Gegenstände aus Keramik, tönerne Teufelsmasken und teilkolorierte Drucke, bemalte Kacheln und vieles Sehenswerte mehr, das noch bis zum 23. Juli - außer montags - zu besichtigen ist. "Wir nehmen Eure Arbeit ernst", versicherte Rennertz den jungen "Kollegen". "Jeder von Euch kann etwas Besonderes, und selbst wenn man kein Künstler wird, verfügt jeder über besondere künstlerische Fähigkeiten, die ihn wie eine eigene Handschrift prägen."

Das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen" habe sich nicht nur in künstlerischer Hinsicht positiv ausgewirkt, sondern auch das Selbstwertgefühl, die Kooperationsbereitschaft in der Klasse, Disziplin und Durchhaltevermögen gestärkt, stellten die Erwachsenen fest und meinten, so etwas sollte als Format zwischen Schule und Gesellschaft auf Dauer etabliert werden. Nico Gimmel, einer der zu fast jedem Thema eine Arbeit beisteuerte, Gembala Kuba, Lena Schaibel, Oliwia Gracjas, Daniel Gatilov sowie die anderen waren da direkt mal mit den Erwachsenen gleicher Meinung.