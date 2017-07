Rechtliche Hürde kostet Menschenleben

Baden-Baden - Menschenleben retten, mit der Hilfe einer App auf dem Handy. Das wäre möglich, wenn es da nicht eine rechtliche Hürde gäbe, deren Überwindung speziell in Baden-Württemberg problematisch zu sein scheint. Werner Seiter, Rettungsdienstchef beim für Baden-Baden zuständigen DRK-Kreisverband Bühl-Achern, und die leitende Notärztin Dr. Stefanie Hermann, Anästhesistin beim Klinikum Mittelbaden, kämpfen dafür.

Es geht um eine häufige Todesursache: den plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand. Wenn er eintritt, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Jede Sekunde zählt. Entscheidend sind die ersten fünf Minuten: Wenn es innerhalb dieser Frist gelingt, durch kräftige Herzdruckmassage den Kreislauf in Gang zu bekommen, sind die Aussichten für den Betroffenen gut. Nach neun Minuten, so Stefanie Hermann, ist ein Großteil der Hirnzellen wegen Sauerstoffmangels geschädigt. Die Überlebenschancen gehen gegen null. Der Rettungsdienst trifft aber, selbst wenn es gut läuft, meist erst nach zehn bis 15 Minuten ein - oft dauert es länger. Zu lang. "Wir können dann nur den Tod feststellen. Das ist eine schlimme und tragische Situation auch für die Rettungshelfer", sagt Seiter.

Dabei wäre es heute, im Zeitalter der Smartphones, einfach, Abhilfe zu schaffen: mit der mehrfach ausgezeichneten App "Mobile Retter". Die Idee: Fachlich ausgebildete Menschen, also beispielsweise Ärzte, Krankenpfleger, Schwestern oder Feuerwehrleute, laden sich die App aufs Telefon und sind im Falle eines Notfalls, der in ihrer unmittelbarer Umgebung passiert, für die Rettungsleitstelle erreichbar. Innerhalb kürzester Zeit erreichen sie den Patienten und können noch vor Eintreffen des Notarztes mit der Wiederbelebung beginnen. Also genau im lebenswichtigen Zeitraum der ersten paar Minuten. "Wir hätten auch schon 50 Helfer in Baden-Baden und Bühl, die bereit wären, mitzumachen", sagt Seiter, der mit dem Projekt, das in fünf deutschen Regionen erfolgreich läuft, teilweise bereits seit zwei Jahren, lieber heute als morgen loslegen würde.

Der Haken liegt, wie so oft, im Detail: "Was passiert, wenn ein solcher mobiler Retter sich während seines Einsatzes verletzt oder wenn er einen Sachschaden verursacht, auch nur eine Vase zu Bruch geht?", fragt Seiter. Anders als Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat Baden-Württemberg noch keine Lösung für das Problem gefunden. "Und ohne, dass die mobilen Retter bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit versichert sind, macht das ganze System natürlich keinen Sinn", sagt Hermann.

"Dabei ist das eine einfache und geniale Idee, um die Lücke zwischen dem Notruf und dem Eintreffen des Rettungsdienstes schnell und effektiv zu schließen", meint Seiter. Der Charme liege darin, dass mit bestehenden Ressourcen gearbeitet werden könnte. Die Kosten bewegen sich laut Hermann im Rahmen. Insgesamt 50000 Euro koste es, auf zwei Jahre verteilt, die Rettungsleitstelle mit der nötigen Software auszustatten. "Danach gibt es laufende Kosten von etwa 12500 Euro pro Jahr", sagt Seiter. Er geht davon aus, dass diese laufenden Kosten eventuell von den Krankenkassen getragen werden könnten. "Die sparen ja auch dabei", sagt er. Schließlich koste die medizinische Betreuung von Menschen, die Hirnschäden davontragen, weil mit der Erstrettung nicht früh genug begonnen wurde, deutlich mehr Geld.

"In Rheinland-Pfalz ist man den Weg gegangen, dass die mobilen Retter im Falle eines Einsatzes rechtlich kurzerhand zu Verwaltungshelfern gemacht werden, wie das beispielsweise auch bei Katastrophenfällen möglich ist. In dem Moment sind sie versichert", zeigt Seiter einen möglichen Lösungsweg auf. Im Nachbar-Bundesland läuft das Projekt seit Anfang 2016 im Landkreis Germersheim. Innerhalb des ersten Jahres gab es dort bereits 135 erfolgreich absolvierte Einsätze. Ähnlich gut läuft das Projekt im bayerischen Ingolstadt, im Emsland in Niedersachsen sowie in Gütersloh und Unna in Nordrhein-Westfalen. Im Neckar-Odenwald-Kreis, wo das System als Pilotversuch für Baden-Württemberg starten sollte, kämpft man derzeit dagegen immer noch mit rechtlichen Problemen.

Das ist eine Hürde, die Tag für Tag Menschenleben kosten dürfte. Deutschlandweit erleiden durchschnittlich fast 100000 Menschen pro Jahr einen Herz-Kreislaufstillstand. Die Statistiker wissen auch: 70000 Opfern passiert der Notfall vor Zeugen. Bei gerade mal 20000 greift einer der Augenzeugen ein - und nur die Hälfte dieser Erste-Hilfe-Maßnahmen fruchten.