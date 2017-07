Gemeinsam nach vorne schauen als Ziel

Sinzheim - Der wiedergewählte Sinzheimer Bürgermeister Erik Ernst ist gestern Abend feierlich für sein Amt verpflichtet worden. Die öffentliche Gemeinderatssitzung war für diesen Anlass eigens in die Fremersberghalle verlegt worden, um genug Raum für die vielen Gratulanten zu bieten.

Neben zahlreichen Amts- und Funktionsträgern aus Politik, Wirtschaft und dem Vereinswesen hatten sich auch viele Sinzheimer Bürger versammelt, um dem Bürgermeister ihre Reverenz zu erweisen. Die Glückwünsche der Kollegen aus den umliegenden Städten und Gemeinden überbrachte der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Ernst habe die Wahl "kompetent und bürgernah" für sich entscheiden können, attestierte Schnurr dem Kollegen.

Landrat Jürgen Bäuerle betonte in seinem Grußwort, Ernst habe mit seiner Wiederwahl ein "überzeugendes Vertrauensvotum" der Bürger erhalten - "nach einem harten und bis zuletzt spannenden Wahlkampf". Er habe in dieser Zeit "Stehvermögen gezeigt", sei dem Druck "sachlich und souverän" begegnet. Nun gelte es, "die Gräben zuzuschütten", sodass alle Sinzheimer mit ihrem Bürgermeister für eine erfolgreiche Entwicklung an einem Strang ziehen könnten, so Bäuerle. Zu Einigkeit hatte zuvor schon Bürgermeister-Stellvertreter Gabriel Schlindwein (CDU) aufgerufen, der die Verpflichtung vornahm.

Auch Ernst selbst, dem die zweite Bürgermeister-Stellvertreterin Agnes Lemcke (Grüne) zuvor die Amtskette umgehängt hatte, ging in seiner Rede auf die Dissonanzen im Wahlkampf ein. Es seien Behauptungen aufgestellt und Gerüchte geschürt worden. Für seine Familie sei diese Zeit eine emotionale Herausforderung gewesen - insbesondere durch Äußerungen im Internet. Aber, betonte Ernst: "Was vor der Wahl passiert ist, stelle ich hintenan." Er wolle mit dem Gemeinderat nach vorne schauen. "Wir können es uns nicht leisten, uns anzufeinden und Wunden zu lecken."

Man habe seit der Wahl bereits einiges bewirkt, betonte er, und kündigte weitere Pläne an. So wolle er sich zusammen mit Gemeinderäten im Herbst gern mit der Jugend in Sinzheim zum Grillen verabreden. Unter dem Motto "Jugend trifft Politik" wolle er so einen neuen Ansatz finden, um sich auszutauschen und kennenzulernen - nicht nur übers Internet.

Eine erste Gelegenheit für Gespräche mit Bürgern bot sich bereits beim Empfang nach der Sitzung, die das Blechbläserquartett vom Musikverein Sinzheim musikalisch umrahmt hatte. Den Weg säumten für den Bürgermeister die Seeräuberfrauen vom Kartunger Narrenclub: Sie hatten Ernst am Vorabend der Wahl das Versprechen abgerungen, dass er im Falle eines Siegs im kommenden Jahr beim Männerballett des KNC auftreten werde - und Ernst versicherte gestern, dass er dieses Versprechen halten werde. Die Seeräuberfrauen jedenfalls machten ihr "Wahlversprechen" schon wahr und standen gestern mit Rosen Spalier für den neuen, alten Bürgermeister.