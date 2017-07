Erster Spatenstich für Multifunktionsgebäude

In dem neuen, etwa 25 Meter hohen Gebäude werden auf knapp 5600 Quadratmetern zusätzliche Produktionsflächen und rund 120 neue Büroarbeitsplätze entstehen. Und im obersten Stock wird ein Tagungszentrum für 250 Gäste eingerichtet. Mitte 2019 sollen die ersten Mitarbeiter ihre Tätigkeit in dem neuen Komplex aufnehmen. Architekt Thomas Herzog skizzierte einige Besonderheiten des Gebäudes, dessen Gründungspfähle bis zu 22 Meter tief in den Boden getrieben werden. Diese haben einerseits statische Aufgaben, sollen andererseits aber auch als Leitermedium für Erdwärme fungieren, "denn in unseren Breitengraden herrscht in dieser Tiefe eine konstante Temperatur von rund 10 Grad", erklärte Herzog. Dieser Umstand wird zur Erwärmung und zur Kühlung des Gebäudes genutzt werden. Außerdem soll durch eine entsprechende Dämmung der Energiebedarf zwölf Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr (KWh/qm/pa) nicht übersteigen, womit Passivhausstandard erreicht würde.

Der kaufmännische Vorstand Thomas Stürzl erklärte, die Schöck GmbH befinde sich auf einem langfristigen Wachstumspfad, in den vergangenen sieben Jahren habe sich der Umsatz auf etwa 177 Millionen Euro verdoppelt. Gleichzeitig sei die Zahl der Mitarbeiter um 80 Prozent gestiegen, in Steinbach werden damit etwa 500 Menschen beschäftigt, insgesamt sind es 850. "Viele von ihnen identifizieren sich sehr stark mit ihrem Arbeitgeber, und dementsprechend niedrig ist auch die Fluktuationsrate", sagte Stürzl.

"Die Firma Schöck ist mit ihren Innovationen sehr wichtig für uns, ich freue mich, dass der Wirtschaftsstandort Baden-Baden gestärkt wird", erklärte Oberbürgermeisterin Margret Mergen im BT-Gespräch. Sie sei dem Unternehmen auch für zwei Stiftungen sehr dankbar. So kümmern sich die Schöck-Familien-Stiftung und die Eberhard-Schöck-Stiftung seit Jahren um die Ausbildung von Jugendlichen unter anderem in Osteuropa, Indien und Afrika.