Intensive Förderung für Streicher

Baden-Baden (red) - Auch in diesem Jahr fördert die Philharmonie Baden-Baden junge, talentierte Streicher: Die internationalen Meisterkurse der Carl-Flesch-Akademie finden vom 13. bis 26. Juli statt. Die Teilnehmer, die aus allen Teilen der Welt für die Akademie anreisen, erhalten in diesen zwei Wochen intensiven Unterricht und Förderung von den Professoren und Dozenten Saschko Gawriloff (Violine), Hartmut Rohde (Viola), Wolfgang Boettcher (Violoncello) und Janne Saksala (Kontrabass). (red) - Auch in diesem Jahr fördert die Philharmonie Baden-Baden junge, talentierte Streicher: Die internationalen Meisterkurse der Carl-Flesch-Akademie finden vom 13. bis 26. Juli statt. Die Teilnehmer, die aus allen Teilen der Welt für die Akademie anreisen, erhalten in diesen zwei Wochen intensiven Unterricht und Förderung von den Professoren und Dozenten Saschko Gawriloff (Violine), Hartmut Rohde (Viola), Wolfgang Boettcher (Violoncello) und Janne Saksala (Kontrabass). Unter der künstlerischen Leitung von Pavel Baleff haben die Studenten der Meisterklassen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Kammerkonzerten oder als Solist in einem der drei Orchesterkonzerte zu präsentieren. Am Ende der Meisterkurse entscheidet die Kursleitung gemeinsam mit den Dozenten über die Verleihung der zahlreichen Preise und Stipendien, heißt es in einer Mitteilung. 2017 ist ein schicksalhaftes Jahr für die Flesch-Akademie: Heinrich Funk, Leiter der Clara-Schumann-Musikschule und langjähriger Organisator der Meisterkurse, starb im Februar dieses Jahres nach kurzer schwerer Krankheit. Im März 2017 ist nach langer Krankheit auch Rainer Kussmaul gestorben. Er leitete über viele Jahre die Violinklasse der Meisterkurse. Der Förderverein der Carl-Flesch-Akademie lädt daher zu einem Gedenkkonzert unter dem Titel "In Memoriam" am Montag, 17. Juli, ab 20 Uhr in den Weinbrennersaal des Baden-Badener Kurhauses ein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. In den Kammerkonzerten "Junge Meister musizieren" präsentieren sich die Teilnehmer ebenfalls bei freiem Eintritt an sechs Terminen jeweils ab 20 Uhr im Runden Saal des Kurhauses: Sonntag, 16. Juli, Dienstag, 18. Juli, Donnerstag, 20. Juli, Freitag, 21. Juli, Sonntag, 23. Juli und Montag, 24. Juli. Das Abschlusskonzert Kammermusik findet am Dienstag, 25. Juli, ebenfalls ab 20 Uhr im Runden Saal statt. Das erste Orchesterkonzert findet am Mittwoch, 19. Juli, mit der Philharmonie und ausgewählten Solisten der Meisterkurse unter der Leitung von Pavel Baleff statt. Im Carl-Flesch-Preisträgerkonzert am Samstag, 22. Juli, präsentiert unter anderen der Violinist Shuichi Okada, Carl-Flesch-Preisträger 2016, das Violinkonzert Nr. 1 von Béla Bártok unter der Leitung von Werner Stiefel, der während der Akademie als Berater unterstützend tätig ist. Das Abschlusskonzert findet schließlich am Mittwoch, 26. Juli, wiederum unter der Leitung von Pavel Baleff statt. Alle Orchesterkonzerte beginnen um 20 Uhr im Weinbrennersaal. Karten für die Orchesterkonzerte sowie das Abschlusskonzert Kammermusik sind erhältlich beim Ticketcenter Trinkhalle unter (07221) 932700 oder per E-Mail an ticketservice@baden-baden.de. Die Carl-Flesch-Akademie sucht auch in diesem Jahr Gasteltern in Baden-Baden, die bereit sind, Studenten im Zeitraum vom 13. bis 27. Juli bei sich aufzunehmen. Wer die Möglichkeit hat, ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, meldet sich bitte im Orchesterbüro der Philharmonie bei Anna Fuchs unter (07221) 932791 oder per E-Mail an anna.fuchs@baden-baden.de.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben