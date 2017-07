Wenn guter Rat kostenlos ist Von Sarah Reith Baden-Baden - Es ist ein typischer Dienstagabend bei der Rechtsberatung des Arbeitskreises (AK) Asyl: Im Minutentakt öffnet sich die Tür des Raums in der Unterkunft Westliche Industriestraße, Männer und Frauen kommen zögernd herein und warten dann schweigend, bis sie an der Reihe sind. Sie haben alle einen ernsten Gesichtsausdruck. Und sie brauchen alle einen Rat. Am Tisch von Ludwig Herfs und seiner Tochter Lea, die bei Bedarf immer wieder ins Französische oder Englische übersetzt, sitzt ein junger Mann. Im vergangenen November hatte er seine Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), stellt sich heraus - und noch hat er keine Antwort, ob er bleiben darf oder abgeschoben wird. Die Besorgnis ist ihm anzusehen. "Wir könnten einen Brief schreiben", schlägt Herfs vor. Der junge Mann zögert. "Wo kommst du denn her?", fragt der Ehrenamtliche weiter. "Gambia", ist die Antwort. "Dann warte besser", sagen Herfs und seine Tochter fast gleichzeitig. Er habe nur sehr geringe Chancen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, erklären sie dem Mann. Je länger die Antwort vom Amt also auf sich warten lässt, desto besser. Der Asylbewerber erzählt weiter: Er hat einen Ausbildungsplatz bekommen, könnte im September anfangen. Die Mienen der Ehrenamtlichen hellen sich auf: "Wenn du eine Ausbildung hast, hast du kein Problem", macht Herfs dem Gambier klar. Seit einigen Monaten gibt es eine sogenannte "Ausbildungsduldung", erläutert der Ehrenamtliche später: Wer eine Ausbildung hat, darf diese hier auch abschließen. Der junge Mann kann also gegen eine mögliche Ablehnung klagen - und so genug Zeit gewinnen, um sich um diese Duldung zu bemühen. Seit etwa 25 Jahren gibt es laut Herfs den AK Asyl, der in der Kurstadt Rechtsberatungen für Flüchtlinge anbietet. Das Anhörungsverfahren beim BAMF ist bei diesen Beratungen oft Thema - genau wie etwa die Familienzusammenführung. Wer vor der Anhörung beim Bundesamt zum AK Asyl kommt, wird auf diesen Tag vorbereitet, erläutert Herfs, der sich seit mittlerweile drei Jahren im Arbeitskreis engagiert. Der Sozialpädagoge, der vor seinem Ruhestand jahrzehntelang im Kinder- und Jugendheim tätig war, weiß, dass das einiges bewirken kann. Vieles bei den Verfahren sei zufällig, manches sehr problematisch. So würden die Aussagen teils schlecht übersetzt. Zudem sei derjenige, der über den Fall entscheide, nicht selbst bei der Anhörung dabei, sondern bekomme lediglich ein Protokoll. Er habe also keinen persönlichen Eindruck vom Beweber. Viele der Asylbewerber seien traumatisiert, könnten über Erlebnisse nicht reden, hätten keine oder widersprüchliche Erinnerungen. "Dann heißt es sofort: Er ist unglaubwürdig", weiß Herfs. Und wer nichts über Fluchtgründe sage, werde ohnehin abgelehnt. Deshalb sei es gut, wenn die Bewerber ihre Geschichte schon einmal erzählt hätten - dann sei die Anhörung leichter. Aber: Es kommen längst nicht alle zum AK Asyl: Viele kennen aus ihren Heimatländern kein Ehrenamt, sagt Herfs. "Manche denken auch, wir sind Spione vom Bundesamt." Bekommt jemand einen Ablehnungsbescheid, gibt es noch die Möglichkeit einer Klage beim Verwaltungsgericht. Auch das kann der AK Asyl übernehmen: Die Ehrenamtlichen lassen sich bei Amnesty International schulen, außerdem haben sie beispielsweise den Baden-Badener Rechtsanwalt Michael Hummel in ihren Reihen, der an diesem Tag am Nachbartisch sitzt und ebenfalls Flüchtlinge berät. Bei Gambiern weigert sich der Arbeitskreis aber meist, Klage einzureichen - es bringt nichts, weiß Herfs: "Die Anerkennungsquote geht gegen null." Das Problem: Gambier ohne Papiere können laut Herfs derzeit aber auch nicht abgeschoben werden, weil sie einen Pass nur persönlich in Gambia beantragen können. Dort kommen sie ohne Reisedokumente allerdings gar nicht hin. Der Ehrenamtliche erzählt von einem Gambier, der bis zu seinem Ablehnungsbescheid als Gabelstaplerfahrer tätig war, einen unbefristeten Vertrag bekommen sollte und 1500 Euro brutto monatlich verdiente. Nun habe die Firma ihn entlassen müssen, weil er aufgrund der Ablehnung seines Asylantrags keine Arbeitserlaubnis mehr habe. Herfs hat sich deshalb schon an Bürgermeister Michael Geggus und die hiesigen Landtagsabgeordneten gewandt mit der Bitte, sich beim Regierungspräsidium für Ausnahmen einzusetzen. Denn in der Kurstadt leben viele Gambier. "Letztendlich bleiben sie doch hier, dürfen aber nicht arbeiten und vertun Jahre: Das ist eine völlig verrückte Politik", meint er. Dann wendet er sich dem nächsten Fall zu. An seinem Tisch sitzt eine Frau mit ernstem Gesichtsausdruck. Und sie braucht einen Rat.

