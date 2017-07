Flugversuche in luftiger Höhe

Bühl

Bühl

17 Jungstörche in Bühl beringt

Bühl (red) - Gleich vier junge Störche sind in ihrem Nest auf dem Feuerwehrturm in Oberbruch geschlüpft - für Storchenvater Josef Günther ist das eine Besonderheit. Mit zwei Kräften der Feuerwehr war er am Dienstag in Bühl unterwegs, um insgesamt 17 Tiere zu beringen (Foto: pr).

Baden-Baden

Baden-Baden

Tierische Pflegekinder beringt

Baden-Baden (red/sre) - Zwei Jungstörche aus Oos hat der Rastatter Vogelexperte Pierre Fingermann derzeit in Pflege. In dieser Woche kam nun der zuständige Storchenbetreuer Stefan Eisenbarth bei Fingermann vorbei, um die beiden Tiere zu beringen (Foto: Fingermann).