Behinderungen für Fußgänger und Busse

Baden-Baden - Der Infrastrukturkanal an der Leo-Baustelle ist fertiggestellt. Am Donnerstag soll die neue Gas- und Wasserversorgung in Betrieb genommen werden. Seit Samstag vergangener Woche rollt wieder der Busverkehr (teilweise) über den Leopoldsplatz - aber auch Individualverkehr, der dort eigentlich nichts zu suchen hat.

Zahlreiche Privat-Pkw, Motorräder und Roller passierten am Freitag die neue Asphaltfläche während der mittlerweile neunten öffentlichen Baustellenbegehung mit Bürgermeister Alexander Uhlig und Projektleiter Markus Selig. "Gegen menschliches Versagen ist leider kein Kraut gewachsen", kommentierte Uhlig diese und und weitere Unsitten der Verkehrsteilnehmer im Umfeld der Leo-Baustelle.

Dazu gehört auch "das leidige Thema" Gehwege in der Lichtentaler Straße. Dort kommen sich derzeit kurz vor dem Leo Fußgänger und Fahrzeuge massiv in die Quere. Falschparker behindern dort auch den Busverkehr, was zu Verspätungen im Fahrplan der Baden-Baden-Linie führt. Uhlig sagte zu, dass der Gemeindevollzugsdienst hier verstärkt kontrollieren werde.

Selig betonte, dassab dieser Woche die 31 Gewölbedeckel über dem Rotenbachkanal mit einer Seilsäge abgenommen werden sollen. Das Gewölbe wird dann abgesenkt und die ersten bereits fertiggestellten Deckel, allesamt Unikate, werden aufgesetzt.

Geeignete Firmen nicht leicht zu bekommen

Im Herbst soll dann mit dem europaweit ausgeschriebenen zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Er umfasst unter anderem die Sanierung der Fahrbahn in der Luisenstraße, die Oberflächenarbeiten am Leo und den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle am Beginn der Luisenstraße.

Einen genauen Bauzeitenplan werde es frühestens in zwei Wochen geben, da die Baubranche derzeit boome und es schwierig sei, fachlich geeignete Firmen zu bekommen, sagte Alexander Uhlig.