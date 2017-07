Tanne soll Stadtwald zukunftsfähig machen

Baden-Baden - Die Zukunft gehört der Tanne. Zumindest im Baden-Badener Stadtwald. Denn die sogenannte Forsteinrichtung - sozusagen Inventur und Zukunftsplan des Waldes für die kommenden zehn Jahre - räumt ihr in Zeiten des Klimawandels bessere Überlebenschancen als der momentan noch vorherrschenden Fichte ein. Vor allem im Hinblick auf die Holzwirtschaft erachten es die Forsteinrichter und Experten von Land, Regierungspräsidium Freiburg und Stadt Baden-Baden deshalb als wichtig, die Tanne in den kommenden Jahren zu fördern.

Denn bei einem Wald in der Größe des Baden-Badener Forstes - immerhin der zweitgrößte kommunale Wald in Deutschland - spielt der wirtschaftliche Aspekt eine entscheidende Rolle. "Das ist der einzige Rohstoff, den wir in Baden-Württemberg flächendeckend haben. Und es ist der Zukunftsrohstoff schlechthin. Alles lässt sich heute aus Holzmachen, gerade auch im Hinblick auf den immer wichtiger werdenden schnellen Wohnbau", erklärte Max Reger, Landesforstpräsident, beim Waldrundgang mit dem kurstädtischen Gemeinderat am vergangenen Freitagnachmittag. Konkurrenzlos sind die heimischen Wälder auf dem Rohstoffmarkt dabei jedoch nicht. Die Vorräte Russlands sind in Sibirien gerade in Sachen Nadelholz unermesslich. Es gelte daher, diesen "tollen Rohstoff" auf den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Flächen sowohl wirtschaftlich bestmöglich zu nutzen, als auch wertvolle Bestände zu erhalten, betonte Reger.

Und genau da kommt unter anderem die Tanne ins Spiel. Sie verträgt im Vergleich zur Fichte mehr Trockenphasen und ist somit besser gewappnet für niederschlagsarme Sommer. Zudem wurzelt sie tiefer und ist dadurch auch resistenter gegen Stürme. Langfristig sollen deshalb knapp 15 Prozent des Nadelholzbestandes aus Tannen bestehen, aktuell sind es elf Prozent. Der bestand an Fichten ist hingegen seit 1999 um knapp sieben Prozent zurückgegangen auf nun 19 Prozent, und die Experten rechnen mit weiter fallenden Zahlen.

Angepeilt ist ein Verhältnis zwischen Nadel- und Laubholz von 50/50. Bei den Laubhölzern ist der unangefochtene Spitzenreiter mit 24 Prozent des Bestandes die Buche. Sie soll auch künftig die Spitzenposition behalten, da auch sie wie die Tanne sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch zur Sicherung des Waldbestandes von großer Bedeutung ist. In ökologischer Hinsicht gilt laut Forstamtsleiter Thomas Hauck und Forsteinrichter Bernhard Koch vom RP mittlerweile aber gerade im Hinblick auf die Buche verstärkt die Prämisse, alte Bäume zu erhalten und nicht mehr zu fällen. Es sei für das Ökosystem wichtig, auch absterbende Bäume in den Wäldern zu haben - bisher wurden Buchen oft unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Alter von 140 bis 180 Jahren gefällt, entsprechend gering ist der Bestand an alten Bäumen.

Das gilt aber nicht nur für Buchen, sondern als Folge des Orkan Lothars für weite Teile des Baden-Badener Forsts. Durch den Sturm wurden 1999 laut Koch knapp 38 Prozent des Holzvorrats vernichtet. Dieser Verlust konnte in den letzten zehn Jahren wieder etwas ausgeglichen werden, es wird aber noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt brauchen, um an den 1999er-Wert heranzureichen, so Koch. Der Stadtwald sei also weiterhin ein Aufbaubetrieb. "Als Folge von Sturm Lothar sind 44 Prozent der Bäume jünger als 40 Jahre und damit weitgehend ohne Holznutzungsmöglichkeit", bilanzierte er.