Automobilträume ziehen Besucher in den Bann

Baden-Baden - Schon seit 41 Jahren geben sich die automobilen Preziosen dieser Welt beim einst von Jean-Marc Culas initiierten Oldtimer-Meeting in Baden-Baden die Ehre. Rund 350 automobile Raritäten und Schmuckstücke, die zum Teil aus den Anfängen der motorisierten Fortbewegung stammen und bis heute einsatzfähig sind, gab es am Wochenende zwischen Kurhaus, Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee zu bestaunen.

Dabei reichte das Spektrum vom ältesten französischen Vier-PS-Vehikel Malicet & Blin aus dem Jahr 1897 bis zu den modernsten Fahrzeugen der diesjährigen Ehrengastmarke Maserati. Die Geschichte dieser Traditionsmarke mit den heißblütigen Motoren und dem Dreizack als Markenzeichen wurde mit einer Kollektion klassischer Sportwagenraritäten aus den 1950ern bis in die 1970er Jahre mit einer Sonderausstellung an den Kolonnaden besonders gewürdigt.

Auch viele seltene Fahrzeuge mit Geschichte fanden den Weg an die Oos. So war beispielsweise die offene, nur in zwölf Modellen gefertigte Version des mächtigen Repräsentations-Cabrios "Tschaika", in der sich sowjetrussische Polit-Bonzen, manchmal stehend und dem Proletariat zuwinkend, umherkutschieren ließen, ein echter Besuchermagnet. Amerikanische "Riesenschiffe", aber auch heiße, historische Sportflundern sorgten an der Empfangsrampe, wo Annabelle Culas zusammen mit Mitarbeiterinnen die Teilnehmer fröhlich mit Geschenken begrüßte, für spannende Momente. Mal unterschätzte ein Straßenkreuzer-Pilot die Dimensionen seines Dickschiffs und nietete einen Begrenzungsstab um, ein andermal musste ein Sportflunder-Racer feststellen, dass er die Rampe wegen mangelnder Bodenfreiheit nicht befahren konnte.

Interessant zu beobachten waren auch die physiognomischen Besonderheiten all der so unterschiedlich konstruierten historischen Schätzchen. Während die Einen, oft in historischer Gewandung, stolz aufrecht auf ihren hohen Oldtimern thronten, verlangte manch flotter Flitzer zum Ein- oder Aussteigen schon etwas sportliche Gelenkigkeit - so nach dem Motto: kein fulminanter Motorensound ohne dazugehörige Körperübung.

Ob italienische Grandezza, französisches Savoir-vivre, amerikanischer Way of Life, deutsche Automobilhistorie oder seltene Exoten: Für Automobilliebhaber jeglicher Gesinnung und jeden Geschmacks bot das Meeting auch heuer wieder Appetithappen aller Couleur von über 80 Marken. Abgerundet wurde das Programm von glamourösen Modenschauen, Big-Band-Konzerten in der Konzertmuschel und nostalgischen Gartenpartys, bei denen Pop-Tenor Claudio Versace für italienische Lebensfreude sorgte. Das Museum LA8 lud am Samstag Kinder ein, bei einem Malwettbewerb ihren Wunsch-Oldtimer zu Papier zu bringen.

Der Baden-Badener Goldschmied Helge Berger, der auch Präsident des Kiwanis-Clubs Baden-Baden ist, schuf während des Meetings einen exklusiven Schlüsselanhänger aus Silber mit eingelassenem Ebenholz und Brillanten, der ersteigert werden konnte, um mit dem Ertrag Kindern armer Eltern eine Brücke zu helfen.

Zum Abschluss gab es die große Siegerehrung. Vergeben wurde dabei auch der Erich-Braxmaier-Preis zur Erinnerung an den früheren BT-Redakteur - er ging an den Besitzer des schönsten Oldtimers aus der Region.