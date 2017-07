Positive Reaktionen der Zuschauer Von Gisela Brüning Baden-Baden - Nach dem Wirbel, den die Diskussion über das Kinderstück "Ein Känguru wie Du" von Ulrich Hub verursacht hatte, lud Intendantin Nicola May am Sonntagabend zu einer Veranstaltung im Theater ein. Mit der szenischen Lesung und einer Diskussion sollte ein Austausch der unterschiedlichen Meinungen über das Stück, in dessen Zentrum ein schwules Känguru steht, ermöglicht werden. Vor einem recht stattlichen Publikum ließ die Theaterintendantin noch einmal die Vorgänge Revue passieren, die letztlich zu dieser Einladung führten: Nachdem das BT von der geplanten Absetzung des Stücks berichtet hatte, weil Eltern ihre Kinder dem Thema Homosexualität nicht aussetzen wollten, trafen als Reaktion zahlreiche Leserbriefe mit kontroversen Meinungen in der Redaktion ein. In der Folge machte die Diskussion auch bundesweit Schlagzeilen. Ulrich Hub, renommierter Autor des Kinderbuchs, das der Inszenierung zugrunde liegt, erschien am Sonntag trotz vorheriger Zusage nicht. Ebenso vermisste man die Anwesenheit von Regisseur Barry Goldman, der "Ein Känguru wie Du" in einer poetischen und feinsinnigen Inszenierung für das TiK, das Theater im Kulissenhaus, einstudierte. Dafür stellten aber die Darsteller der Produktion, Nadine Kettler in der Rolle des Tiertrainers, Patrick Schadenberg als knuffiger Tiger "Pascha", Sebastian Brummer als schlauer Panther "Lucky" und schließlich Sonja Dengler als schwules Känguru "Django" das ganze Stück in einer szenischen Lesung auf der Bühne vor - mit den jeweiligen Requisiten und Geräuschkulisse. Obwohl diese Fassung die besondere Atmosphäre der Vorstellung in der Zirkusmanege nicht vermitteln konnte, begeisterten Charme und Klugheit der Lesung die Anwesenden. Während die Besucher, die das Wort ergriffen, sich allesamt positiv zu dem Stück äußerten und sehr kritisch mit den "Uneinsichtigen" umgingen, zeigte Nicola May auch Verständnis für diejenigen, die, willens ihre Kinder zu schützen, den Theaterbesuch verweigerten, oder als schulische Institution die Verantwortung scheuten. Das Kultusministerium hatte sich zu der allgemeinen Aufregung nicht geäußert, war den Ausführungen Mays zu entnehmen. Nach langer Debatte kristallisierte sich anhand der Wortmeldungen die Vermutung heraus, dass es die Generation der Erwachsenen sei, die mit Befangenheit und Ablehnung reagiere, weil sie Homosexualität als ein unter Strafe gestelltes Tabu-Thema früherer Zeiten immer noch verinnerlicht habe. Der Vorschlag aus dem Auditorium lautete deshalb auch, dass verantwortliche Pädagogen des Schulwesens und Familien in speziell für sie anberaumte Vorstellungen mit anschließender Aussprache eingeladen werden sollten. Gerade die Entwicklung der jüngsten Zeit, Stichwort "Ehe für alle", erfordere Toleranz in der Bevölkerung, gleichgeschlechtliche Partnerschaften als eine Facette des Lebens anzuerkennen, waren sich die Redner einig. Stücke wie "Ein Känguru wie Du" sollten nicht abgesetzt, sondern vermehrt aufgeführt werden, hieß es. Kommentar

