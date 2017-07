Aufziehendes Gewitter beendet Wettbewerb

Achern



Partymeile beim Stadtfest Achern (sp) - Die Acherner Innenstadt glich am Samstag einer Piazza wie im Süden - inklusive Partymeile mit kulinarischem Schlaraffenland. Nach einem heißen Tag strömten am Abend die Gäste aus allen Himmelsrichtungen herbei. Auf den Musik-Bühnen lief ein Nonstop-Programm (Foto: sp). » Weitersagen (sp) - Die Acherner Innenstadt glich am Samstag einer Piazza wie im Süden - inklusive Partymeile mit kulinarischem Schlaraffenland. Nach einem heißen Tag strömten am Abend die Gäste aus allen Himmelsrichtungen herbei. Auf den Musik-Bühnen lief ein Nonstop-Programm (Foto: sp). » - Mehr