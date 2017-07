Zauberhafte Seeatmosphäre sorgt für Urlaubsgefühle

Von Conny Hecker-Stock Sinzheim - Beim Seefest in Schiftung hat einfach alles gestimmt. Die laue Sommernacht nutzten am Samstagabend rund 700 Besucher, um auf dem idyllischen Festareal am See zu entspannen, Kontakte zu pflegen und es sich einfach gutgehen zu lassen. Der Gesangverein Waldlust Schiftung hatte mit zahlreichen Helfern bestens vorgesorgt und präsentierte sich als hervorragender Gastgeber. In den offenen Zelten und unter Sonnenschirmen waren die Besucher vor der Gluthitze geschützt und genossen von da aus den Blick auf die blühenden Seerosen oder die hoch aufschießende Wasserfontäne. Die Flotte der Tretboote war permanent ausgebucht, die "Kapitäne" legten sogar Nachtschichten ein, um bei Vollmond die zauberhafte Seeatmosphäre zu genießen und eine Runde Urlaubsgefühl zu erleben. Aufgrund des regen Zulaufs gelangte der Verein fast an die Kapazitätsgrenze, aber eben nur beinah. Der Getränkeverkauf lief natürlich optimal, besonders bei der Sommerschorle, die sich als Renner des Abends heraus stellte. Die Ass Fiddle Johnsons trugen mit ihrem Open-Air-Konzert einen guten Teil zu der super gelungenen Festatmosphäre bei. Im Zelt gegenüber der Seebühne waren die Bierbänke durch Bistrotische ersetzt worden, hier herrschte Partyatmosphäre vom Feinsten, es wurde mitgesungen, ein Tänzchen gewagt oder einfach nur die herrliche Nacht genossen. Auch am Sonntag pilgerten wahre Menschenschlangen auf das Festareal, viele davon zu Fuß oder mit dem Fahrrad, um sich den legendären Sauerbraten mit Nudeln nicht entgehen zu lassen, der nach zwei Stunden restlos ausverkauft war. Doch die Küche hatte ja noch einiges mehr parat, lediglich die Plätze wurden fast Mangelware. Der Frühschoppen ging nahtlos in den Nachmittag über, den der Musikverein Stollhofen mit schwungvollen Weisen umrahmte. Ein echter Hingucker waren die ab dem späten Vormittag anrollenden Traktoren aus der ganzen Region. Teils mit der ganzen Familie besetzt, aufgehübscht mit Blumen oder Strohgebinden, rollten sie in langer Schlange einer hinter dem anderen an, fachmännisch bestaunt oder einfach nur bewundert. Einige Traktorfreunde aus Sandweier waren schon am Samstagabend angefahren und hatten direkt neben dem Festgelände übernachtet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben