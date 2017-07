"Wir bekommen so viel zurück" Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Gabriela Mußler erinnert sich noch genau an den Tag, als die ersten Flüchtlinge nach Varnhalt kamen. Es war der Tag, an dem ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe begann. Sie ist eine der vielen Ehrenamtlichen, die den Neuankömmlingen bei der ersten Orientierung im Baden-Badener Alltag halfen - und die auch heute noch aktiv sind. Es war der 22. Oktober 2015, als abends eine fünfköpfige Familie aus Somalia eintraf. Die Mutter der drei Kinder war zudem hochschwanger. Noch in der gleichen Nacht brachte sie im Krankenhaus Bühl ihr viertes Kind zur Welt. "Ich wollte, dass sie alle sich bei uns willkommen fühlen", erklärt Mußler im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt die Motive für ihr ehrenamtliches Engagement. Unter anderem wurden die Afrikaner in Varnhalt mit selbst gebackenem Kuchen begrüßt. Zwei oder drei Tage später kamen zwei weitere Familien aus Syrien dazu, mit dem Neugeborenen insgesamt 16Menschen, die allesamt von dem Leben in einem hoch entwickelten Land wie Deutschland keine Ahnung hatten. Zunächst starteten die sieben bis acht Helfer der ersten Stunde einen Spendenaufruf für Möbel und Kleider - und die Resonanz war überwältigend. Die im alten Rathaus in Varnhalt bereitgestellten Metallbetten und Spinde konnten bald durch Holzbetten und Schränke ersetzt werden. Auch eine Waschmaschine, ein Trockner und ein Herd gehörten zur Einrichtung. Wie man sie bedient, mussten die Flüchtlinge zuerst lernen. "Dabei hat uns Faiza Bouroise sehr geholfen", sagt Mußler. Die gebürtige Algerierin lebt seit Jahren in Neuweier und übersetzte die Erklärungen der Helfer für die neuen Mitbewohner, die schnell selbstständig mit den Geräten umgehen konnten. "Mit als Erstes haben sie von uns zudem das System der Mülltrennung gelernt", erklärt Mußler und ergänzt: "Das können heute auch die Kinder". Regina Kraus, ebenfalls eine Helferin der ersten Stunde, stellt klar: "Wir wollten Hilfe zur Selbsthilfe geben." Dazu gehöre auch die Vermittlung kultureller Gepflogenheiten in Deutschland, "zum Beispiel, dass es bei uns dazugehört, pünktlich zu sein, im Kindergarten, in der Schule oder bei Behördenbesuchen". "Das zu vermitteln, ist uns sehr gut gelungen", sagt Mußler. Auch, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, lernten die Flüchtlinge schnell. Heute erledigen sie ihre Termine meist allein, berichten die Ehrenamtlichen. "Nur bei Facharztbesuchen komme ich manchmal noch mit", sagt Kraus. Damals hingegen sei sogar das Einkaufen im Supermarkt schwierig gewesen. "Unter anderem habe ich ihnen gezeigt, wo im Supermarktregal die günstigeren Waren stehen". Nach und nach hätten die Flüchtlinge auch Vertrauen gefasst in die deutschen Banken und gelernt, mit der Bankkarte bezahlen. "Am Anfang haben sie jeweils ihr ganzes Geld abgehoben und zu Hause aufbewahrt", erzählt Mußler, "heute lassen sie es auf ihrem Konto". Mit der Zeit habe sich so ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Einheimischen und den Asylbewerbern entwickelt. "Sie möchten etwas zurückgeben", berichtet Mußler weiter. Deshalb gießen die Flüchtlinge regelmäßig die zwischen 30und 40 städtischen Blumenkästen im Varnhalter Höhenweg. Und dass sie in der Dorfgemeinschaft heute laut den Ehrenamtlichen voll akzeptiert sind, ist vermutlich auch das Resultat eines "Dankeschön-Festes" das die Flüchtlinge organisiert haben und für das sie Speisen aus ihrer Heimat kochten. "Damals haben sich die Tische gebogen", unterstreicht Mußler die Anstrengungen der Flüchtlinge, die ihren Gastgebern unbedingt etwas bieten wollten. Außerdem sorgten sie sich ihrerseits um ihre Mitmenschen. "Als ich einmal krank war, hat mich eine der Familien mehrere Male besucht und mir Essen gebracht: Fladenbrot und ein Reisgericht mit Hühnchen, das sehr schmackhaft war" erzählt Mußler. Und in religiöser Hinsicht sehen die gläubigen Muslime offenbar ebenfalls kein Konfliktpotenzial mit den christlichen Einheimischen. So gingen beim letzten Sankt Martinsumzug einige von ihnen auch mit in die katholische Kirche, was der Muslim Ahmad Alsharida mit dem Satz kommentiert habe: "Der Gott ist für uns alle der Gleiche." An Weihnachten seien ebenfalls einige mit in das christliche Gotteshaus gekommen, hätten mitgesungen und sogar Geschenke für das Jesuskind in der Krippe dabei gehabt, weiß Mußler zu berichten. Auf die Frage, was Sie davon hätten, sich ehrenamtlich für die Flüchtlinge zu engagieren sagt Mußler: "Es ist nicht so, dass nur wir geben. Wir bekommen so viel zurück, an Liebe, an Zuneigung, das ist eine absolute Bereicherung. Und, vielleicht wirken wir ja mit am Weltfrieden, auch wenn der Beitrag noch so gering ist."

