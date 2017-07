Berühmte Songs erklingen in der Pfarrkirche

Baden-Baden - Die Gesangsformation "Ton-Art" aus Eisental feierte ihr zehnjähriges Bestehen mit einem gut besuchten Konzert in der Varnhalter Herz-Jesu-Kirche. Die enge Verbundenheit mit der Seelsorgeeinheit Rebland ermöglichte das Kirchenkonzert in Varnhalt, da das Eisentaler Gotteshaus derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist.

Das Konzert stellte eine musikalische Rückschau aus dem Repertoire des 2007 von Bertram Eppinger und Edgar Genter ins Leben gerufenen Chors dar. Die rund 30 Sängerinnen und Sänger haben sich zusammen mit ihrem Dirigenten Tim Huber nicht nur geistlicher Chormusik, sondern auch weltlich moderner Musikliteratur verschrieben - darunter auch englischsprachige Titel. Die Zuhörer erlebten ein abwechslungsreiches und vielfältiges musikalisches Programm mit einigen berühmten Songs. Der Chor versteht sich überkonfessionell und tritt zur Weihnachtszeit regelmäßig in der Steinbacher Matthäuskirche auf.

Gekonnt moderierte Georg Feurer das Konzert, indem er Gründungsmitglieder der ersten Stunde interviewte und den Besuchern somit einen Einblick über die rasante Entwicklung der Gesangsformation ermöglichte.

Während Dirigent Tim Huber auf seinem Klavier die Takte des berühmten Beatles-Song "All you need is love" anstimmte, bezog der Chor unter dem Applaus des Publikums Aufstellung im Chorraum. Beschwingt und rhythmisch brachten die Sänger "You've got a friend" zu Gehör. Lukas Blust an der Gitarre und Timo Blust am Schlagzeug bestritten zusätzlich den instrumentalen Part.

Sakrale Lieder wie etwa "Herr, in deinem Haus" interpretierten die Sänger von "Ton-Art" sehr engagiert als rhythmische Melodie, die die Zuhörer - gemessen am Applaus - zu faszinieren schien. Die Freude beim Singen war den Chormitgliedern deutlich anzumerken. Wie gut sich die Sänger in vielen Proben auf das Kirchenkonzert vorbereitet hatten, wurde bei dem A-capella-Stück "I've got peace like a river" in Bezug auf die Textverständlichkeit besonders deutlich.

Ein eindrucksvolles Wiederhören gab es mit unvergesslichen Melodien der schwedischen Popgruppe Abba. Bei "Waterloo" begannen einige Besucher rhythmisch zu wippen. Mit einem Melodienmedley aus dem Film "Sister Act" versprühten die Ton-Art-Sänger eine Mischung von sakralen Texten im Gewand von antreibender Popmusik. Selten hörte das Publikum solch ein fetziges "Sanctus, Sanctus Dominus" aus dem Chorraum der Herz-Jesu-Kirche. Überzeugend gestaltete sich dabei das für einige Takte a cappella gesungene "Follow me". Anspruchsvoll waren die Zäsuren, die immer wieder einen neuen Abschnitt einleiteten. Bestens eingeübt zeigte sich auch die Dynamik des Chors. Mit Zugaben verabschiedeten sich die Chormitglieder von "Ton-Art" von einem begeisterten Publikum.