Alphorn stiehlt Orchester die Schau Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Jetzt geht's los mit Vivaldi", gab Dirigent Karl Nagel am Montagabend knappe Anweisung zu Beginn des Serenaden-Konzerts des Jugendorchesters Baden-Baden auf der Kurhaus-Dachterrasse. Und los ging's mit drei Concerti grossi des italienischen Meisters Antonio Vivaldi, dem "roten Priester", der von 1678 bis 1741 lebte. Zunächst mit dem Concerto grosso für 2 Soloviolinen und Orchester a-Moll: Charlotte Reece und Leandra Saitovic ließen ihre Instrumente aufs Schönste erklingen. Unter Leitung des Maestros spielte eine handverlesene "Truppe" des nunmehr seit 60 Jahren bestehenden "Jugendorchesters", die über langjährige Spiel-Erfahrung verfügte. Während sich die beiden Geigerinnen in konzentriertem Augenkontakt ihre Solo-Passagen abstimmten, gab das kleine Kammerorchester mit vielfachen Wiederholungen Praxisunterricht in der von Vivaldi, und später generell in der Barockmusik eingesetzten Ritornellform. Das bedeutet, dass ein "Ritornell", die Wiederholung einer Rondo-Passage, mehrfach wiederkehrt und durch kontrastierende Zwischenspiele unterbrochen wird. Die Beobachtung ließ sich auch beim zweiten Vivaldi-Konzert, dem für zwei Oboen und Orchester d-Moll feststellen, bei dem Janina Heinle und Jonas Rettig als Solisten auftraten - und auch beim dritten, dem Cellokonzert G-Dur. Hier bezauberte die Französin Caroline Sypniewski, eine Teilnehmerin der letztjährigen Carl-Flesch-Akademie, die Karl Nagel "einfach mal anquatschte", wie er selbst sagte. Es war ein ausnehmend schönes Programm, das die Zuhörer in kontemplative Stimmung versetzte, und während die Musik mit unerhörtem rhythmischen Schwung am Ohr vorbeirauschte, sandte man Igor Strawinsky posthum einen tadelnden Verweis. Der hatte Vivaldi nämlich laut Überlieferung einen "Langweiler" gescholten, der nicht 600 Konzerte, sondern nur ein Konzert komponiert und 600 Mal umgeschrieben habe. Wahr ist, dass man Antonio Vivaldis Handschrift in allen seinen Werken wiedererkennen kann. Aber speziell dieser Abend machte deutlich, dass allein die Solo-Passagen stets neue Klangfarben und einen oszillierenden Nuancen-Reichtum schaffen und jeder Komposition einen eigenen Charakter verleihen. Dennoch: Die Attraktion der Veranstaltung sollte sich mit Thomas Crome und seinem drei Meter langen Alphorn erst noch einstellen. Der einstige Solo-Hornist der Badischen Staatskapelle hatte sein Ursprungs-Instrument an den Nagel gehängt, was ihm mit dem neuen Favoriten kaum möglich sein wird, und bewies anhand des Konzerts für Alphorn und Orchester G-Dur von Leopold Mozart (1719-1787), dass diesem gebogenen Fichtenholz höchst markanter folkloristischer Alpensound zu entlocken ist. Musikgeschichtliche Instrumentenkunde und ein über Schweizer Berg und Tal hörbarer Gruß ans "Schätzli" rundeten den Vortrag ab. Zum krönenden Finale entfaltete das Konzert für Violine, Oboe und Orchester d-Moll von Johann Sebastian Bach (1685-1750) brillante Klangpracht. Auch hier ernteten die Solistinnen Charlotte Reece und Janina Heinle sowie die unermüdlichen Tutti-Musikanten langanhaltenden Beifall.

