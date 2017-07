Künftiger Leo-Kiosk soll Akzente setzen





Von Henning Zorn Baden-Baden - Nach der Erneuerung des Leopoldsplatzes wird der beliebte Zeitungskiosk nicht nur an seinen alten Standort zurückkehren, sonder er soll als eine Art von "Installation" für einen ganz besonderen Akzent am Leo sorgen. Der Bauausschuss sprach sich am Montag bei vier Enthaltungen für einen entsprechenden Projektbeschluss aus. Seit inzwischen fast 90 Jahren ist der Leopoldsplatz-Kiosk nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern auch ein Treffpunkt im Herzen der Stadt. Sein Aussehen hat sich dem Zeitgeschmack entsprechend mehrfach geändert, die letzte Version musste wegen der Arbeiten am Leopoldsplatz abgerissen werden. Derzeit gibt es ein Provisorium auf der Fieser-Brücke. Die Planung für den neuen Kiosk von Architekt Hubert Basler sieht ein recht filigranes Bauwerk vor, das mit seinem vorstehenden, halbrunden Vordach an den Leo-Kiosk aus den 50er Jahren erinnert. Im Bauausschuss erläuterte Lisas Poetschki, Leiterin der Stabsstelle Stadtentwicklung und Denkmalpflege, das Konzept: "Das wird ein neuer Typ von Kiosk", der auch eine Toilette für die Mitarbeiter enthalte. Ein hoher Fensteranteil soll den Blick auf die ausgestellten Zeitungen und Zeitschriften erleichtern. Unter dem Dach wird ein Beleuchtungsband installiert werden, das dem Kiosk zusätzlich ein markantes Gepräge verschaffen soll. Für dieses kleine Gebäude (sechs auf 1,80 Meter) will die Stadt richtig Geld in die Hand nehmen, die Baukosten sollen sich auf 220000 Euro belaufen. Diesen hohen Quadratmeterpreis kritisierte Stadtrat Martin Ernst (FBB): "Exorbitant, gigantisch!" Werner Schmoll (SPD) sah den Preis auch als hoch an, meinte aber, dass man hier nicht "irgendeine Hütte" hinstellen könne. Der Entwurf sei gelungen. Bürgermeister Alexander Uhlig betonte, man wolle an dem Standort keinen "Kiosk von der Stange", sondern ein besonders Bauwerk mit hohen gestalterischen Ansprüchen. Der Briefmarkenautomat, der neben dem alten Kiosk stand, wird übrigens nicht zurückkehren. Die Post, so Lisa Poetschki, sehe dafür keinen Bedarf.

