Zeuge: Finanziell bei Gemeinde einiges "im Argen"

Der Zeuge, der auch acht Wochen Vorsitzender des jüdischen Oberrats in Karlsruhe (IRG) war, wies darauf hin, dass er selbst sich an das Kultusministerium und den Oberrat gewandt habe, weil bei der Baden-Badener Gemeinde finanziell einiges "im Argen" gelegen sei. So seien 80000 Euro, die die IKG vom Oberrat für einen geplanten Grundstückskauf zur Friedhofserweiterung bekommen habe, plötzlich verbraucht gewesen, "ohne dass wir ein Grundstück hatten".

Eine für Buchhaltung zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde habe ihm gesagt, dass da etwas "nicht stimme". Sie habe sich auf Diskrepanzen bezogen zwischen dem, was von der Bank abgehe und dem, was bei der Gemeinde eingehe. Von der Bank sei ein stark überzogenes Konto der IKG gekündigt worden. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende sagte aus, dass er über diese finanzielle Situation mit Vataman reden wollte, doch dieses Gespräch habe keine Aufklärung gebracht, sondern sei mit Aggression beendet worden. Vataman habe ihn dann angezeigt, "um mich mundtot zu machen".

Wie es zur finanziellen Schieflage kam, will der Zeuge nicht mitbekommen haben, obwohl er für die Finanzen verantwortlich war. So meinte Oberstaatsanwalt Axel Isak: "Sie hätten nach einem Jahr eigentlich einen Einblick haben müssen." Der Zeuge entgegnete nur: "Richtig, aber ich hatte ihn nicht." Gegenüber Verteidiger Hubert Gorka führte er aus, dass das Geld ja angeblich in einem Stahlschrank gewesen sei, "wie hätte ich da was sehen können". Vataman habe oft Geld aus der Bar-Kasse genommen, vor allem für Einkäufe von Lebensmitteln. Er selbst, so der Zeuge, der bei Bankvorgängen mit unterschreiben musste, habe Vataman vertraut: "Ich hatte keinen Grund zu glauben, dass mich ein Religionslehrer anlügt".

Zur Sprache kam weiter der Abschluss von Bausparverträgen zur Finanzierung eines Synagogen-Neubaus, die auch Thema der Anklage sind. Der Zeuge betonte, dass das Synagogenprojekt sehr konkret gewesen sei, es hätte dafür auch Geld vom Oberrat gegeben. Er bestätigte, dass seine damalige Frau für den Abschluss 4000 Euro erhalten habe aufgrund ihrer Arbeit für den Bausparkassenvertreter. Mehr wollte er nicht sagen, da gegen ihn noch ein Strafverfahren läuft.

Recht langwierig verlief die Befragung eines Kriminalbeamten, der Ermittlungen durchgeführt hat. Es ging dabei auch wieder um die Korrektheit von Rechnungen und Quittungen - unter anderem zur Bezahlung eines Vorbeters.