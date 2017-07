14 Jahre und schon zwei Romane

Doch damit nicht genug. Denn mit dem einen Buch war und ist längst nicht Schluss. Ursprünglich war eine Trilogie geplant - der zweite Band ist bereits fertig - doch jetzt arbeitet Emilia schon an Band vier, parallel mit dem Schreiben des dritten Buches in der Reihe.

Jede freie Minute wendet sie dafür auf, erzählt sie. Auf die Idee zum Buch kam sie durch ihre Liebe zur Musik des Sängers Nico Santos: Er tritt 2016 auf dem New-Pop-Festival in Baden-Baden auf. Unter den Zuhörern ist auch Emilia. Sie ist so begeistert von Santos, dass sie über die Internetplattform Instagram eine Fan-Seite für ihn erstellt. Der Sänger wird für sie zur Vorbildfigur. "Sein Leben ist so spannend, dass ich mir eines Tages dachte, ich schreibe darüber eine Geschichte aus der Ich-Perspektive, so dass ich quasi ein bisschen zu ihm werde", blickt die 14-Jährige auf die Initialzündung für das Buch zurück. Doch das Leben des Sängers, mit dem Emilia in regelmäßigem Kontakt steht und den sie kürzlich bei einem Konzert auch persönlich traf, bildet nur die Rahmenhandlung.

Für den Inhalt hat sie - das lässt der Anfangssatz dieses Artikels schon erahnen - ihre zwei liebsten Buchgenres, Fantasy und Liebesromane, zusammengemischt. Denn das ist es, was "easy life" eigentlich ist. Eine Liebesgeschichte. Die Anregungen dafür hat sie sich aus diversen Liebesgeschichten geholt, die sie für ihr Leben gerne liest. Eine konkrete Zielgruppe für das Buch hat sich Emilia nicht vorgenommen - ab 12 Jahren aufwärts, eine Obergrenze gibt es nicht.

Neben dem Schreiben hat Emilia aber noch eine andere große Liebe. Die Musik. Sie träumt davon, einst Sängerin zu werden, ist bereits im Chor aktiv und singt gerne auf Familienfesten. Aktuell besucht sie die achte Klasse am Baden-Badener Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Ihre Bücher mit dem Titel "easy life" und den kürzlich fertiggestellten zweiten Band "easy future" haben ihre Eltern in Eigenregie aufgelegt. Die Werke sind sowohl in Sinzheim beim Schreibwarengeschäft Walter als auch in Baden-Baden bei der Buchhandlung "Mäx und Moritz" zum Preis von zwölf Euro erhältlich.