Hoffen auf schwarze Null in der Bilanz

(fk) - 2016 war für die Baden-Badener Philharmonie ein absolutes Rekordjahr, vor allem finanziell. Noch nie sprudelten die Einnahmen derart in der Geschichte des Orchesters - um satte 13 Prozent wurde der Plansatz übertroffen. In absoluten Zahlen bedeutet das Einnahmen in Höhe von knapp 523000 Euro. 2017 sieht es hingegen nicht so rosig aus. Die Verantwortlichen hoffen lediglich auf die schwarze Null in der Bilanz.

Weniger Gastspielauftritte

Grund sind laut einem Bericht der Philharmonie - er wird heute im Hauptausschuss vorgestellt - erhebliche Einnahmeausfälle, da die Musiker deutlich weniger Gastspielauftritte absolvieren werden als im Vorjahr. Das liege sowohl an dem Wegfall einiger Gastspielpartner und -Orte - die Konzertsäle in Zürich und Bern werden saniert und bleiben somit für die kurstädtischen Musiker geschlossen - als auch an "Akquisenerfolgen der Konkurrenz", so der Bericht. Andere Orchester sind den Baden-Badenern bei Gastspielauftritten zuvorgekommen. Im Klartext bedeutet das, dass die Einnahmevorgaben im Budget trotz eines sehr gut laufenden Ticketverkaufs und einer guten Auslastung der heimischen Veranstaltungen nicht erreicht werden. Das daraus entstehende Minus soll aber laut der Prognose der Philharmonie aufgefangen werden durch Einsparungen bei den Personalausgaben, da einige freie Stellen aus Mangel an Bewerbern nicht besetzt werden können. Zudem sinken durch die geringere Zahl an Gastspielen die Reisekosten erheblich. In der Gesamtbilanz wirkt darüber hinaus das hervorragende Ergebnis von 2016 als Puffer.