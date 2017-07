Investitionen in M illionenhöhe geplant Von Sarah Reith Baden-Baden - An mehreren Baden-Badener Schulen reicht der Platz nicht aus: Vor diesem Hintergrund will die Verwaltung in den nächsten zwei Jahren ungefähr 6,7Millionen Euro in die Schulentwicklung investieren. Das geht aus den Unterlagen für die nächste Sitzung des Schul- und Sportausschusses hervor. Bereits im vergangenen Winter hatte die Verwaltung in dem Gremium das von der Projektgruppe Bildung und Region (biregio, Bonn) zusammengetragene Datenmaterial vorgestellt. Demnach besteht Raumbedarf an der Grundschule (GS) Cité, der Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule, der Realschule sowie der Robert-Schuman-Schule (RSS). Mittlerweile wurden nun für drei der vier Schulen Lösungsvorschläge erarbeitet, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Wenn die gemeinderätlichen Gremien zustimmen, werden die Vorschläge für die GS Cité, die Theodor-Heuss-Schule und die Realschule weiter ausgearbeitet und die entsprechenden Mittel in den nächsten Doppelhaushalt eingestellt. Für die vierte Schule, die RSS, sollen erst 2018 Pläne für eine Raumerweiterung erarbeitet werden, die dann ab 2019 realisiert werden sollen. Bereits im kommenden Jahr sind die Arbeiten an der Realschule vorgesehen: Dort werden für den Ganztagesbetrieb weitere Räume benötigt. Geplant ist, im Untergeschoss durch Überbauung einer Terrasse sowie Einbeziehung eines Flurteils und eines Lagerraums ein Selbstlernzentrum einzurichten. Außerdem ist 2019 der Umbau weiterer Räume im ersten und zweiten Stock vorgesehen. Die Gesamtkosten für die Umbauten schätzt die Verwaltung auf 1,6Millionen Euro, für die Ausstattung sind weitere 137000 Euro angesetzt. Das sind laut den Unterlagen aber - wie auch bei allen weiteren Zahlen - nur Erfahrungswerte. Konkrete Planungsleistungen sollen erst beauftragt werden. Der Raumbedarf an der Realschule ist durch diese Investition langfristig immer noch nicht gedeckt: Laut Prognose wird die Schule aufgrund steigender Schülerzahlen bis 2021/22 durchgängig vierzügig, dann sollen Räume im benachbarten Jugendbüro genutzt werden. Auch bei der Grundschule Cité werden steigende Schülerzahlen prognostiziert. Der Lösungsvorschlag hier: eine Erweiterung des Ganztagsbereichs und ein Anbau. Da es sich bei der Schule um ein PPP-Projekt handelt - so nennt man eine Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft -, müsse noch geklärt werden, wer die Kosten übernimmt, heißt es in den Unterlagen. Veranschlagt sind in den nächsten beiden Jahren rund 965500 Euro fürs Planen, Bauen und für die Ausstattung. Deutlich weniger hoch sind mit 140000 Euro die vorgesehenen Investitionen an der Theodor-Heuss-Schule: Auch an der dortigen Grundschule steigen laut Prognose die Schülerzahlen in den nächsten Jahren stetig, während an der Werkrealschule längerfristig ein Rückgang erwartet wird. Um fehlende Räume für die Ganztagsbetreuung zu schaffen, soll schon 2018 die Mensa umgebaut werden, die mit Hilfe einer mobilen Trennwand dann aufgeteilt werden kann. Die größte Maßnahme wird aber an der RSS erforderlich: Dort fehlen laut den biregio-Daten 15 Klassenräume. Derzeit wird noch geprüft, ob Anbau, Aufstockung oder Neubau die Lösung sein könnten. Allein für die nächsten beiden Jahre werden 3,6 Millionen Euro für Planung, Bauarbeiten und Ausstattung angesetzt. Was in den Folgejahren womöglich dazukommt, ist noch nicht aufgeführt. Keine Platzprobleme, aber einen massiven Sanierungsbedarf vermeldet die Verwaltung beim Markgraf-Ludwig-Gymnasium: Dabei geht es um den Anbau mit den Naturwissenschaft- und Technik-Räumen. Allein für die Planung der dort erforderlichen Arbeiten hat die Verwaltung 2018 300000 Euro vorgesehen. Die eigentlichen Arbeiten sollen 2020 starten. Kommentar

